Курьеры «Bolt» вызвали шок, попав с нехорошими повадками на видео

На видео курьеры Bolt «заимствуют» баночку с напитком из пакета с заказом. Поведение курьеров, особенно, когда один из них начинает активно чесать область паха, и их общий вид отбивают всякое желание пользоваться услугами доставки, как пишут пользователи.

Надо ли говорить, что подобное положение дел в комментариях оценили не все.