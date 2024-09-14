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Курьеры «Bolt» вызвали шок, попав с нехорошими повадками на видео 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Курьеры «Bolt» вызвали шок, попав с нехорошими повадками на видео

В латвийском сегменте социальных сетей набирает популярность видео, на котором запечатлена весьма нелицеприятная картина с курьерами «Bolt».

На видео курьеры Bolt «заимствуют» баночку с напитком из пакета с заказом. Поведение курьеров, особенно, когда один из них начинает активно чесать область паха, и их общий вид отбивают всякое желание пользоваться услугами доставки, как пишут пользователи.

Надо ли говорить, что подобное положение дел в комментариях оценили не все.

  • После такого видео многие готовить сами будут.

  • Клиент плохой был, пацаны отомстили.

  • Мне однажды доставили без напитка, но в Bolt нет смысла писать.

  • Для меня странно заказывать что-то через курьера, если у тебя есть руки и ноги, как и многие, живу не в лесу, практически в любом районе Риги в шаговой доступности есть практически любая кухня, пришла и забрала сама.

  • Там на видео видно, что он распаковывает пакет - то есть изначально ресторан его скрепил скрепками. Когда заказ приезжает - там же невооруженным глазом видно, что пакет вскрыт. Если бы мне как клиенту привезли бы такой пакет - я бы писала в поддержку. И такого курьера поставили бы в бан.

  • Баночка "Пепси" ушла голодающим с Индии...

  • Я, если честно, ждала такого видео.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го сентября

    Налог во славу Кришны.

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