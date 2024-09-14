Курьеры «Bolt» вызвали шок, попав с нехорошими повадками на видео

В латвийском сегменте социальных сетей набирает популярность видео, на котором запечатлена весьма нелицеприятная картина с курьерами «Bolt».
На видео курьеры Bolt «заимствуют» баночку с напитком из пакета с заказом. Поведение курьеров, особенно, когда один из них начинает активно чесать область паха, и их общий вид отбивают всякое желание пользоваться услугами доставки, как пишут пользователи.
Надо ли говорить, что подобное положение дел в комментариях оценили не все.
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После такого видео многие готовить сами будут.
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Клиент плохой был, пацаны отомстили.
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Мне однажды доставили без напитка, но в Bolt нет смысла писать.
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Для меня странно заказывать что-то через курьера, если у тебя есть руки и ноги, как и многие, живу не в лесу, практически в любом районе Риги в шаговой доступности есть практически любая кухня, пришла и забрала сама.
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Там на видео видно, что он распаковывает пакет - то есть изначально ресторан его скрепил скрепками. Когда заказ приезжает - там же невооруженным глазом видно, что пакет вскрыт. Если бы мне как клиенту привезли бы такой пакет - я бы писала в поддержку. И такого курьера поставили бы в бан.
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Баночка "Пепси" ушла голодающим с Индии...
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Я, если честно, ждала такого видео.
Комментарии (1)
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