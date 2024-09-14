Смелый школьник обратился к правительству Латвии: вы нас идиотами считаете?!

В социальных сетях набирает популярность видео, записанное школьником, в котором он выражает свое возмущение по поводу решения правительства запретить учащимся исправлять плохие оценки по контрольным в этом году.

«Невероятно! Школьники лишены возможности исправлять проверочные работы. У меня вопрос к правительству: вы считаете нас идиотами? Вы сами принимаете законы, а затем меняете эти законы. Это называется поправками к закону, или буквально исправлением законов. А вы хотите сделать из нас каких-то сверхлюдей, не имеющих права на исправление.

Тогда подавайте пример – не вносите поправки и не исправляйте ни один закон! А потом посмотрим, как долго вы сможете оставаться на своем посту с такими порядками.

Тогда у меня есть вопрос. Мы какой-то низший класс, какие-то киборги, лишенные возможности исправления? Обычный образ действий — совершить ошибку, признать ее, взять на себя ответственность и исправить? Но для вас это уже чуждые вещи».

Ученик просит максимально распространить свое послание, чтобы «те боги, которые сидят в своих мягких креслах и совершенно не шевелят мозгами», увидели это послание, задумались над ним и что-то изменили.