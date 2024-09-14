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Смелый школьник обратился к правительству Латвии: вы нас идиотами считаете?! 3

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Смелый школьник обратился к правительству Латвии: вы нас идиотами считаете?!

В социальных сетях набирает популярность видео, записанное школьником, в котором он выражает свое возмущение по поводу решения правительства запретить учащимся исправлять плохие оценки по контрольным в этом году.

«Невероятно! Школьники лишены возможности исправлять проверочные работы. У меня вопрос к правительству: вы считаете нас идиотами? Вы сами принимаете законы, а затем меняете эти законы. Это называется поправками к закону, или буквально исправлением законов. А вы хотите сделать из нас каких-то сверхлюдей, не имеющих права на исправление.

Тогда подавайте пример – не вносите поправки и не исправляйте ни один закон! А потом посмотрим, как долго вы сможете оставаться на своем посту с такими порядками.

Тогда у меня есть вопрос. Мы какой-то низший класс, какие-то киборги, лишенные возможности исправления? Обычный образ действий — совершить ошибку, признать ее, взять на себя ответственность и исправить? Но для вас это уже чуждые вещи».

Ученик просит максимально распространить свое послание, чтобы «те боги, которые сидят в своих мягких креслах и совершенно не шевелят мозгами», увидели это послание, задумались над ним и что-то изменили.

#школы
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Комментарии (3)

  • II
    Iris Irisich
    15-го сентября

    Хоть кто-то сказал! Люблю, целую, обнимаю своих бедных сверстников :) Так-то, с подругами уже давно пошучиваем - выйти бы перед министерством образования с плакатами и бойкотировать, ибо, знаете, раз уж живем по-европейски...!

    21
    0
  • O
    Oshii
    15-го сентября

    И где он не прав?

    53
    0
  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Они вас не идиотами считают, а ими делают. Проходной бал по математике 15% от контрольной работы, это просто супер знания. Самое смешное, что есть те, кто не сдал.Это сколько он решил?

    100
    8

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