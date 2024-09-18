Латвийское наследство для гражданина России – проще отказаться

Наши читатели, вероятно, заметили, что мы всегда стараемся найти ответ на любой их вопрос, заданный по телефону или по электронной почте нашей «Горячей линии» ( redakcija@bb.lv ).

И совсем неважно, является ли этот вопрос частным или касается большой группы людей: нам важно давать информацию всем, кто в ней нуждается, но по каким-либо причинам не может ее найти в каких-либо иных источниках и потому обращается на портал.

Именно из такой области оказался вопрос о том, каким образом гражданин Российской Федерации, получивший наследство в Латвии (речь в основном шла о недвижимости), имеет возможность в условиях крайне непростых, в том числе финансовых взаимоотношений Латвии и РФ, переместить вырученные от продажи наследства деньги в Россию.

Этот вопрос на протяжении последних месяцев задали нам несколько человек. И мы приступили к поиску ответа.

То ли можно, то ли нельзя

В Ассоциации финансовой отрасли (АФО), куда мы обратились в первую очередь, нам ответили, что возможность перечисления денег зависит от ряда факторов – не находится ли под санкциями лицо или российский банк, участвующие в сделке, легально ли происхождение денег и т. д.

Нам также сообщили, что каждая кредитная организация решает данный вопрос в индивидуальном порядке, поэтому рекомендация всем, кто сталкивается с данной проблемой – искать тот банк, который сможет предложить соответствующую услугу.

Из этого совета можно было сделать вывод, что в Латвии есть банки, которые такие услуги предоставляют. Однако, судя по реакции, последовавшей за публикацией, этот ответ читателей явно не удовлетворил.

Один из последних заданных на эту тему вопросов звучал так (цитата): «Спасибо Ассоциации финансовой отрасли за совет. И все-таки прошу уточнить: какие ЛЕГАЛЬНЫЕ возможности есть у гражданина РФ перевести в Россию деньги от продажи в Латвии унаследованной квартиры, если он сам не является лицом, на которое наложены санкции, не имеет никаких связей с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, однако банки РФ находятся под санкциями?»

В поисках ответа на вопрос читателя мы обратились в несколько ведущих коммерческих банков Латвии – SEB banka, Citadele, Swedbank и Luminor. И от всех получили примерно один и тот же ответ: «В связи с усилением введенных против России санкций, а также попытками их обойти наш банк еще летом 2022 года прекратил все транзакции с РФ. Таким образом, любые входящие или исходящие платежи из Российской Федерации или в Российскую Федерацию через наш банк невозможны».

С мешком денег через таможню?

Итак, мы выяснили, что перечисление посредством банковского перевода невозможно – как минимум через те банки, к которым мы обращались. И хотя целиком рынок банковских услуг в связи с этим мы не изучали, логично было предположить, что аналогичный ответ, скорее всего, дадут и другие кредитные организации Латвии.

Следующим нашим шагом стало обращение в Службу госдоходов, в чьем ведении находится в том числе таможня: вопрос наш касался правил вывоза из Латвии в Россию денег наличными. Ответ получили такой:

«В соответствии с положениями Регулы Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, и изменениями к статье 5i Регулы, запрещается продавать, доставлять, передавать или экспортировать в Россию деноминированные банкноты официальной валюты любой страны-члена ЕС, а также передавать каким-либо способом любому физическому или юридическому лицу, организации или структуре в России, включая правительство России, Центральный банк России, равно как и для использования в России.

Исключение составляют случаи, когда подобная продажа, доставка, передача или вывоз связаны с необходимостью для человека (физического лица), которое направляется в Россию: для личного использования или им самим, или ближайшими родственниками, которые сопровождают этого человека в поездке.

Банкноты официальных валют государств-членов Евросоюза: евро, болгарский лев, чешская крона, датская крона, хорватская куна, польский злотый, румынский лей, венгерский форинт и шведская крона.

Все эти банкноты запрещено как вывозить в Россию, так и использовать на территории РФ.

Поскольку ограничения распространяются на вывоз официальных валют государств-членов Евросоюза для использования в России, вывозить такие наличные деньги по месту жительства в России запрещено. При этом под санкционные ограничения не подпадают те валюты, которые не являются официальной валютой государств-членов Евросоюза (например, доллар США, белорусский рубль, российский рубль, британский фунт и др.).

При пересечении государственной границы Латвийской Республики (как въезда, так и выезда) в местах, где она является одновременно внешней границей Европейского союза, любое физическое лицо обязано декларировать наличные деньги, если их сумма эквивалентна или превышает 10 000 евро.

При декларировании наличных денег, независимо от суммы наличных денег, необходимо дополнительно предоставить сведения о целях использования наличных денег, их происхождении и принадлежности конкретному лицу.

Если предоставленная информация является неверной или неполной, это расценивается как несоблюдение требования к декларированию. В этом случае компетентные структуры имеют право задержать денежные средства и наложить штраф за нарушение.

Согласно статье 7 ч.1 закона Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas («О декларировании наличных денег на государственной границе»), за неисполнение обязанности по декларированию наличных денег применяется наказание в виде денежного штрафа в размере до двадцати процентов от суммы, подлежащей декларированию.

В свою очередь, согласно статье 195.² ч. 2.¹ о наличных деньгах в крупных размерах, которые ввозятся в Латвийскую Республику или вывозятся из страны с пересечением государственной границы, за уклонение от декларирования наличных денег или недостоверное декларирование установленных нормативными актами наличных денег предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, или кратковременного лишения свободы, или принудительных работ, или денежным штрафом».

FID – вопрос открыт...

И все-таки ехать через границу с крупной суммой на руках – серьезный риск. Вполне реально нарваться на разные неприятности – например, совершить по незнанию какое-то нарушение (с весьма неприятными последствиями – см. выше), стать жертвой кражи или даже ограбления где-то по дороге...

Поэтому мы снова вернулись к возможности перечисления. В Банке Латвии нам ответили, что подобные вопросы не находятся в их компетенции, и порекомендовали обратиться в Службу финансовых расследований (Finanšu izlūkošanas dienests – FID).

Вопрос в FID был направлен 21 августа (!), однако, несмотря на неоднократные напоминания, на утро 10 сентября ответ все еще не был получен.

Ждем…

ДОПОЛНЕНО: Дождались - FID прислал свой комментарий, который мы опубликуем в ближайшее время. Следите за порталом bb.lv!