Уже скоро: молодых людей с паспортами Латвии призовут из–за границы в армию

Что ни год, то все больше людей с паспортами ЛР живет за рубежом — и государство о них не забывает. "Нельзя сказать, что это новое направление", — отметил на днях руководитель Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян).

Диаспоры своими деньгами и экспертизой могут способствовать экономическому расцвету Латвии, уверен политик. Надо также активней задействовать сограждан для участия в выборах — "наших латышей в Лондоне, Брюсселе"…

Как сохранить латышский в эмиграции

Недавно в должность специализированного посла по вопросам диаспоры вступила карьерный дипломат Занда Граузе, более трех десятилетий работающая в МИД Латвии, последней должностью был пост заместителя представителя нашей страны при ЮНЕСКО. В профессиональной биографии также работа в посольствах в Чехии, при НАТО и даже представителя Латвии в Палестине.

И хотя в последние годы ей приходилось быть только супругой дипломата и в этом качестве проживать в Великобритании и Узбекистане, но все же это тоже опыт — как раз диаспоральной жизни. "Была в избирательных комиссиях, поддерживала детские фольклорные группы".

— Вместе с этим портфелем получены строгие рамки, в которых работать — как Закон о диаспоре, так и план работы до 2026 года. Главное — сохранение латышского языка и культуры, содействие гражданскому участию и народному хозяйству, поддержка реэмиграции.

"Большим вызовом" госпожа Граузе считает коммуникацию с соотечественниками за границей. Люди мало общаются между собой и со страной происхождения. Посол считает своей обязанностью вести диалог с зарубежными организациями — недавно побывала в Ирландии, встретилась с 20 различными обществами диаспоры. "Горячие темы" — участие в выборах и служба обороны государства.

Почему аргентинцы хотят на родину

— Какое бы решение ни принял Сейм по вопросу выбора диаспорой округа для голосования — а сейчас это только Рига — потом потребуется разъяснение. Большую роль здесь играет Центральная избирательная комиссия. У меня есть ощущение, что живущие в диаспоре долго не участвовали в выборах, потому что они не понимают процедуры. В Европе эта ситуация лучше, но вот у нас были консультации с Аргентиной — это физически далеко и трудно.

В настоящее время соотечественники из Латинской Америки, где нет ни посольств Латвии, ни консульских представительств, используют все возможности пребывания на родине для общения с тем же УДГМ. Например, делегации в рамках Праздника песни…

— Это не долгосрочное решение, — признала З. Граузе. — Ищем возможность облегчить процедуру получения документов, удостоверяющих личность.

Отчего нельзя голосовать в интернете?

Может быть, предположила посол, в будущем участию дальних стран в нашем политическом процессе помогло бы голосование онлайн. Которое, кстати, уже много лет осуществляется в Эстонии.

Но не так в ЛР: "Имея в виду кибербезопасность, мы не будем активизировать такую процедуру", — заявил в этой связи председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.

Депутаты с ним согласились — трудно проверить при удаленном голосовании, в здравом ли уме и твердой памяти человек. Действительно веский довод. Но почему в таком случае нельзя оспорить онлайновые услуги медицины, банков, налоговой службы, регистрации недвижимости и транспортных средств? Ведь при них человек принимает на себя несравненно большие личные риски, чем при голосовании.

Видимо, наши дорогие политические партии столь слабы в коленках, что не доверяют иному выбору граждан Латвии, нежели тот, что сделан под строгим личным надзором членов избирательных комиссий, за занавесочками. Хотя и подобная процедура ежегодно дает тысячи недействительных бюллетеней — не так зачеркнули. Кстати, в случае с компьютером — тот тупо не даст возможности представить документ, если он будет выполнен не по форме!

"Люди перед выборами хотят больше информации от кандидатов в депутаты, желают их видеть", — обрадовала политиков З. Граузе. Действительно, любовь к родине обостряется на расстоянии, и порой даже ранее чуждый политикан вызывает сентиментальные чувства…

С 2027 года — под ружье

Госпожа Граузе озвучила срок, с которого граждан Латвии, проживающих за границей, также будут призывать в ряды Национальных вооруженных сил – 2027 год.

По ее мнению, "то, что хотят слышать в диаспоре — это хорошие рассказы о тех, кому повезло, кто уже выполнил этот долг в добровольном порядке".

Теперь необходимо решить практические задачи: кто оплатит и организует проверку здоровья новобранцев на местах и их перевозку в Латвию. Как отметила дипломат, для этого будут происходить очные встречи в странах проживания. "Причем не только с юношами, но и их родителями. Многое зависит от настроения в семье".

Первым ринется в бой Айварс Пуриньш — государственный секретарь Министерства обороны отправляется в октябре на слет Американского объединения латышей. Прочие чиновники поедут на собрания диаспоры в ФРГ. Там они будут "объяснять и отвечать на вопросы".

А последние непременно возникнут. Ведь когда несколько лет назад за океаном паспорта ЛР раздавались тысячам латышей всех волн эмиграции и их потомкам, никто и предположить не мог, что тем самым обретаются не только права, но и обязанности. И вот — в Соединенных Штатах участие в армии добровольное, за приличные деньги и соцпакет. В Латвии же, получается, обязательное.

Согласится ли большинство служить — или положит паспорт на стол? Не знаю, не уверен…

Кто хочет поработать — или реэмиграция на марше

Естественно, по разным причинам — личным, демографическим, экономическим — люди возвращаются в Латвию. Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM) ныне является ведомством, которое на низовом уровне распределяет помощь реэмигрантам.

В частности, на 2024 год VARAM выделило 1,2 миллиона евро для поддержки соотечественников, которые по возвращении затеяли в Латвии свой бизнес, а равно тем предпринимателям, что задействуют труд реэмигрантов. На стимулирование одного рабочего места может быть выделено 8000 евро — то есть государство обещает выдать минимальную зарплату.

А вот депутат от "Объединенного списка" Ингмарс Лидака недоволен консультативными органами, решающими проблемы диаспоры: "Соберутся, почешут языками, а как дойдет дело до денег…" Своя политика у Фонда общественной интеграции, своя у Министерства образования и науки, "самого трудного партнера сотрудничества". — Я не предсказываю здесь легких дней, особенно что касается формирования бюджета, предупредил оппозиционный политик.

Диаспора, по словам И. Лидаки, сильно изменилась. Сейчас люди, приезжающие из Англии и Америки, интересуются — что государство может им дать? "Надо понять, что большинство из тех, кто уехал в последние 20 лет, уехали с известной горечью в сердце. Ее нужно каким–то образом погасить. Для старшего поколения Латвия связана с какими–то приятными эмоциями, для младшего — нет. Никто не дал мне ясного ответа, для чего нам эта диаспора нужна".