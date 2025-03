Your browser does not support the video tag.

Министерство культуры обещает разобраться. Но скандал может получиться знатный. О происшествии пишет TautaRunā. В Латвии уже несколько лет реализуется культурно-образовательная программа «Латвийская школьная сумка», предоставляющая ученикам возможность за государственный счёт регулярно знакомиться с культурными ценностями и современными проявлениями латвийской культуры. В рамках этой программы был реализован проект «Рождество по всему миру», в котором в интернете распространялся восторженный рассказ о «большой соседней стране» и радостно рассказывалось о том, как отмечают эти праздники в России, которую большая часть мира считает страной-агрессором. Видео, выложенное на YouTube и в социальных сетях Министерства культуры, уже удалено, но в обществе разгорелся огромный скандал из-за этого ролика. При этом неизвестно, насколько широко это видео уже показано в латвийских школах, сопровождаясь радостным призывом: «Давайте отправимся в соседнюю Россию!» «Здравствуйте, Министерство образования и программа "Школьная сумка". Почему в этом видео после 11:25 минуты латвийским ученикам рекламируют "соседнюю Россию"? Вы что, с ума сошли?» — спрашивает публицист Лиана Ланга. Labdien, @IZM_gov_lv un Skolas soma, kāpēc šajā video pēc 11.25 minūtes Latvijas skolēniem tiek reklamēta "kaimiņzeme krievija?"

Jūs ko? Sajukuši? https://t.co/kHMH2osolK pic.twitter.com/rtcdRzopRu — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) December 8, 2024 «Мы передадим эту информацию Латвийскому национальному центру культуры и Министерству культуры, которые обязательно разберутся, поскольку "Латвийская школьная сумка" — это культурно-образовательная программа ЛНЦК и Минкульта», — отреагировали в Министерстве образования и науки. Олините: «Хмм… семейный проект в лёгкой форме. А в России всё так прекрасно — ёлка, подарки, пельмени, пока украинские дети могут только мечтать об этом, если они ещё живы после очередного взрыва российской бомбы». Комментатор: «Пожалуйста, сохраните это! Надо выяснить, сколько это всё стоило, кто заказывал и так далее. Это ненормально! Почему якобы образовательный материал выглядит как туристический рекламный ролик про РОССИЮ?» Иварс: «Это криминал. Сейчас скажут, что это была шутка». Звирбулитис: «Во время оккупации Латвии советскими нацистами за празднование Рождества можно было попасть "на седьмое небо" — в подвал углового дома. Зачем постоянно навязывать эту страну-агрессора, страну-убийцу? Разве нельзя показать, как празднуют в Эстонии, Литве, Финляндии, Дании…?»