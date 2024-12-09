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«Вы с ума сошли?!» - латвийский минкульт рекламирует Россию, соцсети в бешенстве 10

Наша Латвия
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
ФОТО: screen shot

Министерство культуры обещает разобраться. Но скандал может получиться знатный. О происшествии пишет TautaRunā.

В Латвии уже несколько лет реализуется культурно-образовательная программа «Латвийская школьная сумка», предоставляющая ученикам возможность за государственный счёт регулярно знакомиться с культурными ценностями и современными проявлениями латвийской культуры. В рамках этой программы был реализован проект «Рождество по всему миру», в котором в интернете распространялся восторженный рассказ о «большой соседней стране» и радостно рассказывалось о том, как отмечают эти праздники в России, которую большая часть мира считает страной-агрессором.

Видео, выложенное на YouTube и в социальных сетях Министерства культуры, уже удалено, но в обществе разгорелся огромный скандал из-за этого ролика. При этом неизвестно, насколько широко это видео уже показано в латвийских школах, сопровождаясь радостным призывом: «Давайте отправимся в соседнюю Россию!»

«Здравствуйте, Министерство образования и программа "Школьная сумка". Почему в этом видео после 11:25 минуты латвийским ученикам рекламируют "соседнюю Россию"? Вы что, с ума сошли?» — спрашивает публицист Лиана Ланга.

«Мы передадим эту информацию Латвийскому национальному центру культуры и Министерству культуры, которые обязательно разберутся, поскольку "Латвийская школьная сумка" — это культурно-образовательная программа ЛНЦК и Минкульта», — отреагировали в Министерстве образования и науки.

Олините: «Хмм… семейный проект в лёгкой форме. А в России всё так прекрасно — ёлка, подарки, пельмени, пока украинские дети могут только мечтать об этом, если они ещё живы после очередного взрыва российской бомбы».

Комментатор: «Пожалуйста, сохраните это! Надо выяснить, сколько это всё стоило, кто заказывал и так далее. Это ненормально! Почему якобы образовательный материал выглядит как туристический рекламный ролик про РОССИЮ?»

Иварс: «Это криминал. Сейчас скажут, что это была шутка».

Звирбулитис: «Во время оккупации Латвии советскими нацистами за празднование Рождества можно было попасть "на седьмое небо" — в подвал углового дома. Зачем постоянно навязывать эту страну-агрессора, страну-убийцу? Разве нельзя показать, как празднуют в Эстонии, Литве, Финляндии, Дании…?»

#россия #минкульт
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Григорий Антонов
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Комментарии (10)

  • AS
    Andrejs Sorokins
    9-го декабря

    Прикольное видео.Информативное.Русофобы с пеной у рта тявкают,а здесь пожалуйста,добро пожаловать в Россию.У нас каждый день цирковое представление.Послы и те на русском заговорили.Лепота)))

    61
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Деду. Это смотря где. Втихоря мышью шмыгнув в храмушек может быть. Но не явно открыто. Моя бабка, по материнской линии, жила в беларуси, в орше, была очень религиозна. Даже малого меня в семидесятых снесла в церковь и втихоря крестила. Но сама потом в церковь не ходила никогда. Дома молилась на иконы каждый вечер. Потому что понимала что такое жизнь в советах, на собственном опыте. Поскольку её муж (мой дед) сгинул гдето в лагерях. Об этом она мне явно не рассказывала, опасаясь что по малости я смогу что то сболтнуть во дворе. А на расспросы начинала рыдать. Так что Дед, не надо мне про лучший в мире пломбир. Я прекрасно помню совок и хлебнул из его идеологического корыта до рыготы. И компьютер "рк86" пытался самостоятельно собрать и отладить, поэтому знаю цену совковым технологиям и трудности добычи дефицитных деталей к ним. Между прочим, ещё порекомендую книгу Юрия Ветохина "Склонен к побегу". Как раз про тему побега за границу автора, в том числе по религиозным взглядам. И почти десятилетие за это проведённых в психбольнице на принудительном лечении.

    6
    65
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Может в Орше? Я говорю про Латвию. Как то меня крестили, и копасватки всегда были с ксендзом и никто не шухарился. Конечно, в школе пионерам говорили, что религия зло, но ни каких гонений я не видел, хотя и бабушки и родители в костел ходили. Совковые технологии, конечно. были не ахти, но до сих пор работают, а импортная техника, максимум на 5 лет и дальше неремонтнопригодна. Оборудование 50 годов служит до сих пор с лейблом Made in USSR. Так, что все спорно, у каждого свой опыт.

    51
    5
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    У Вас как то с литературой, достаточно тенденциозно и односторонне. Может попробуйте почитать еще и другую сторону, и тогда получится более полная картина мира.

    45
    4
  • A
    Anim
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Про Крестовые походы поговорим? Или про гугенотов? Или про "святую" инквизицию? Может, обсудим, как насаждали религию индейцам?

    Столько говна, смерти и ненависти, сколько принесла в этот мир христианская религия - никаким коммунистам даже не снилось. Это факт.

    Любая церковь, как и любая политическая элита, стремится установить свою власть и защитить в дальнейшем. Любыми методами.

    И лично Вы ничем не отличаететесь от любого другого религиозного или революционного фанатика, судя по комментариям.

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го декабря

    ВВ! Вы зачем межнациональную рознь разжигаете? Неужели перед латвийскими СМИ поставлена задача жесткого оформления гражданского противостояния или это вы сами эту цель преследуете?

    42
    5
  • JB
    Janis Berzin
    9-го декабря

    «Во время оккупации Латвии советскими нацистами за празднование Рождества можно было попасть "на седьмое небо" - а за празднование Пасхи колесовали и четвертовали, на месте, потом расстреливали, после чего ссылали в ГУЛАГ ?

    44
    16
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    9-го декабря

    Это смотря в какие времена. При гуталиньщике живом запросто на гулагушек, кайлом из вечной мерзлоты себе паечку с баландой выковыривать. При хруще или брежневе можно и на психушечку заехать принудительно (можете почитать книгу Александра Подрабинека "Диссиденты". Там есть про преследование гэбухой и активом комсомола верующих).

    2
    61
  • Д
    Дед
    Janis Berzin
    9-го декабря

    Сколько Вам лет? Во время оккупации все эти праздники праздновались, и даже в костел и церковь ходили. Может не рекламировали, но , кто хотел праздновал. А на Лиго вокруг водоемов были реальные гуляния. Даже праздник песни праздновался, правда , кроме пидрилалаек пели еще и гимн СССР. Теперь поют гимн Латвии,где разница.

    74
    3
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    9-го декабря

    Димдимыч Серыйволкович ГУЛАГ - это главное управление лагерей, т.е. администрация, а не название исправительного учреждения. Люди сейчас по мусорникам копаются не в поисках дефицита и запчастей для мопеда, а в поисках пропитания. Войны в Карабахе,Таджикистане, Молдавии, Абхазии, Осетии начал не Путин, ибо таскал портфель тогда за Собчаком. Наркомафии в СССР не было. Больше я твои тезисы разбирать не буду, поэтому не лезь ко мне со своими комментариями.

    31
    6
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