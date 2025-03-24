Может ли в Риге инвалид официально стать оплачиваемым помощником другого инвалида

«Может ли человек с инвалидностью III группы быть помощником, официально оказывающим услуги «уход на дому» (аprūpe mājās) и услуги ассистента-сопровождающего вне дома (pavadoņa-asistenta pakalpojums)?

Речь о том, когда человек, которому необходима помощь по дому или вне дома (инвалид I или II группы), именно сам находит человека, который будет ему помогать, а Рижская социальная служба заключает трехсторонний договор и оплачивает эту помощь. Читатель портала bb.lv».

Как нам пояснили в Рижской думе, финансируемая государством услуга ассистента (помощника) предоставляется лицам с инвалидностью I или II группы, имеющим определенные функциональные нарушения двигательного, зрительного или психического характера, и которым требуется помощник для выполнения каких-либо действий в доме или вне дома, которые человек не может выполнять самостоятельно из-за функциональных ограничений.

Право оказывать услуги ассистента имеет физическое лицо, имеющее опыт работы или личный опыт общения и работы с людьми с ограниченными возможностями (далее по тексту – исполнитель услуги). Под опытом работы или личного общения с лицом с ограниченными возможностями подразумевается, что поставщик услуги уже был вовлечен в оказание ухода или помощи человеку с инвалидностью.

Исполнителем такой услуги может быть профессиональный социальный работник, медицинский работник, любой родственник, член семьи, друг, знакомый, коллега или другое физическое лицо; главное условие – наличие соответствующего опыта и навыков общения с человеком с ограниченными возможностями.

Профессиональные знания в данном случае также необходимы, поскольку, даже если человек получил опыт в уходе за одним человеком с инвалидностью, но не обладает в должной мере специфическими профессиональными знаниями, навыками и способностями, это не всегда может означать, что данный человек сможет оказывать аналогичные услуги другому конкретному человеку с инвалидностью.

Например, потенциальный ассистент может оказаться недостаточно физически сильным, состояние здоровья может не позволить ему в полной мере выполнять обязанности помощника. Может также оказаться психологическая несовместимость. Профессиональная пригодность потенциального помощника для выполнения соответствующих обязанностей должна оцениваться индивидуально. При этом должны быть приняты во внимание функциональные ограничения человека, которому оказывается помощь, насколько он нуждается в помощи, а также способность потенциального помощника оказывать необходимую помощь в каждом конкретном случае.

Поэтому человеку с инвалидностью III группы необходимо в первую очередь критически оценить собственное состояние здоровья и собственные возможности по оказанию услуг конкретному человеку (инвалиду I или II группы) в конкретной ситуации.

Как запросить услугу?

Соискателю услуги – то есть самому человеку с ограниченными возможностями или его законному представителю, запрашивая услугу ассистента-сопровождающего Социальной службы, следует указать в заявлении, кого бы он сам желал видеть в роли исполнителя данной услуги. Социальная служба сначала в личном общении оценивает ситуацию самого человека с инвалидностью, определяя, насколько велика его потребность в услугах помощника, какова интенсивность поддержки и объем услуг.

В свою очередь, исполнитель услуги должен подтвердить, что его или ее состояние здоровья и функциональное состояние позволяют в полной мере выполнять обязанности помощника, то есть сопровождать человека с ограниченными возможностями вне дома для выполнения действий, которые человек из-за функциональных нарушений не может выполнять самостоятельно.

После принятия решения о предоставлении услуги помощника социальная служба заключает трехсторонний договор с получателем услуги и исполнителем услуги.

В договоре фиксируется: