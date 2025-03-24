Опасный токсин: в Латвии зарегистрировано десять случаев заражения особой кишечной палочкой

Дата публикации: 24.03.2025
За последние дни в Латвии зарегистрировано десять случаев заражения кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Заболели восемь детей в возрасте от трех до шести лет и двое пожилых людей. Все пациенты, кроме одного пожилого человека, находятся на лечении в больницах.

Случаи заболевания выявлены в Риге, Саласпилсском, Адажском и Южно-Курземском краях.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях заболевания поступали в центр с 19 марта.

ЦПКЗ проводит эпидемиологическое расследование, опрашивая пациентов, родителей заболевших детей, представителей дошкольных образовательных учреждений. О ситуации проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба.

Информация, полученная в ходе первоначального эпидемиологического расследования, не дает оснований предполагать, что распространение инфекции связано с каким-либо конкретным учреждением.

Как пояснили в ЦПКЗ, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.

Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

Как отмечает ЦПКЗ, хотя возможный источник инфекции пока не установлен, люди могут предпринять простые меры для предотвращения заражения.

ЦПКЗ напоминает о важности правильной термической обработки пищи, мытья под проточной водой фруктов и овощей, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе или диарея с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции, в этом году - 18. По данным ЦПКЗ, в среднем за месяц регистрируется от четырех до пяти случаев заболевания.

