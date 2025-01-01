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Юрмала будет выплачивать самое крупное пособие при рождении ребенка в Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Юрмала будет выплачивать самое крупное пособие при рождении ребенка в Латвии

С этого года самоуправление Юрмалы будет выплачивать пособие при рождении ребенка в размере 1000 евро.

Это пособие смогут получить родители, опекуны или усыновители каждого новорожденного ребенка, рожденного начиная с 1 января 2025 года, если их основное место жительства задекларировано в Юрмале не менее 12 месяцев до рождения ребенка.

В 2024 году пособие при рождении ребенка составляло 500 евро, и его получили более 440 жителей Юрмалы.

Жителям Юрмалы также предоставляется ежегодное пособие в размере 100 евро для поддержки учебного процесса для детей от полутора лет, школьников и студентов в возрасте до 25 лет, обучающихся на очных программах.

Кроме того, самоуправление обеспечивает бесплатный проезд в городских и школьных автобусах, а также в поездах. Предоставляются бесплатные обеды для всех воспитанников детских садов и школ Юрмалы до 12 класса.

#юрмала # дети
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1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го января

    А с каких это таких средств Юрмальское самоуправление планирует выплачивать такие суммы? Платный въезд в Юрмалу?! Т е. это обычная отмывка бабла.

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