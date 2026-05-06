Лондонский клуб английской футбольной премьер-лиги «Арсенал» во вторник обеспечил себе место в финале Лиги чемпионов УЕФА, где в последний раз играл 20 лет назад, пишет ЛЕТА.

В ответном полуфинальном матче команда Микеля Артеты дома обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 (1:0) и победила по сумме двух встреч — 2:1.

Лондонцы вышли вперед в последнюю минуту первого тайма, когда мяч в ворота отправил Букайо Сака. Обострил атаку Виктор Дьёкереш, освободившийся от защитников соперника и простреливший с правого фланга вдоль ворот. После рикошета мяч оказался у Леандро Троссарда, удар которого Ян Облак отразил, однако первым на добивании оказался Сака.

Ближе к середине второго тайма у «канониров» была отличная возможность укрепить преимущество — после передачи Пьеро Инкапье с левого фланга Дьёкереш ударом с лета отправил мяч чуть выше ворот.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне использовал все пять замен в два этапа — сначала на 57-й минуте сделал тройную замену, а спустя девять минут провел еще две.

Первый матч между командами завершился вничью — 1:1.

В 2006 году в финале, проходившем в Париже, «Арсенал» уступил «Барселоне» со счетом 1:2.

Второй финалист определится в среду. В первом полуфинальном матче победу одержал «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который дома обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:4.

Финал турнира состоится 30 мая в Будапеште.

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов в Мюнхене ПСЖ разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.