Весна в этом году началась прохладно и сухо — осадков выпало вдвое меньше обычного.

Средняя температура в апреле в Латвии составила +5,3 градуса — это на 0,8 градуса ниже нормы, сообщают синоптики. Самые холодные дни были 2 и 11 апреля (до −5,5), самый тёплый — 15 апреля, когда воздух прогрелся до +17,9.

Осадков выпало всего 16,6 мм — около 46% от нормы. Больше всего дождей было в Сигулде, меньше всего — в Добеле. В большинстве районов фиксировалась умеренная или даже экстремальная засуха.

При этом солнечных часов оказалось больше обычного, а рекордов температуры в течение месяца не зафиксировано.

Сухая погода продолжается уже давно: период с осени до начала весны стал одним из самых засушливых за всю историю наблюдений.