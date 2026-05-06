Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских 15 9623

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских

Более 26% русских, живущих в Латвии, еще доверяют России – в то время как недоверие к этому государству испытывают почти 45%.

С другой стороны, у латышей недоверие к РФ ощущают почти 91% (что больше, чем у другого фаворита антирейтинга – «исламских государств» с почти 87%), а верят в большого соседа лишь 2% латышей.

Все это показал оплаченный из бюджета государственный исследовательский проект «Векторы сплочения общества: от сплочения вокруг государственной нации (2012-2018) к сплоченной общности граждан во имя государства, общества и безопасности индивидов (2024-2025)» – его представили недавно в парламенте.

Возвращаясь к нашим геополитическим предпочтениям, отметим, что в отношении фаворитов между латышами и русскими есть различия не только по России. Первые весьма доверяют соседям по Балтии – более 69%, а у русских недотягивает до 50%. Латыши верят Северным государствам – почти 58%, тогда как русские существенно меньше – менее 41%. Несколько больше уровень и восприятия Евросоюза как положительного примера – соответственно, 51 и 43 процента.

А вот Китай однозначно выступил в качестве фаворита русских – более 20% доверяет Поднебесной, латыши же ему не верят от слова совсем (79%), а доверяет только 3%.

Есть еще забавная деталь – несмотря на то, что уровень недоверия к США у русских гораздо выше, чем у латышей – более 46% и почти 35%, но и доверие чуточку выше, 22,2 и 21,7 процентов.

Иными словами говоря, чем больше страна, тем выше пиетет к ней у русских, а у латышей – наоборот…

#Латвия #геополитика #Россия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
