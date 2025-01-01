Как рижане и гости столицы встречали Новый год в Старой Риге (+ФОТО)

ФОТО: LETA
Жители Риги и гости города в этом году встречали Новый 2025 год на нескольких площадях Старой Риги. Как это было, смотрите на фотографиях агентства ЛЕТА.
Жители Риги и гости города в этом году встречали Новый 2025 год на нескольких площадях Старой Риги. Как это было, смотрите на фотографиях агентства ЛЕТА.
Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.
Комментарии (1)
Оставить комментарий