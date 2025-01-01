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Пенсионный возраств Латвии увеличен до 65 лет 4

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Пенсионный возраств Латвии увеличен до 65 лет

Общий пенсионный возраст в этом году увеличен до 65 лет, а необходимый для получения пенсии минимальный стаж - до 20 лет.

Для сравнения: в 2024 году право на государственную пенсию по старости наступало с 64 лет и девяти месяцев, если страховой стаж составлял не менее 15 лет.

В Латвии с 2014 года происходило постепенное увеличение пенсионного возраста, то есть возраст для выхода на пенсию ежегодно увеличивался на три месяца вплоть до достижения в 2025 году 65 лет.

Соответственно, в этом году завершилось начатое в 2014 году постепенное повышение пенсионного возраста.

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Комментарии (4)

  • 2-го января

    210 р установлен с 1992 года. прежде чем срать на вентилятор, изучайте доки

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  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го января

    И теперь давайте посмотрим где есть гражданское общество, в РФ при увеличении пенсионного возраста были громкие протесты повсеместно. У нас тишь и гладь, вол получил ещё один удар кнутом, вздрогнул и продолжил тянуть плуг.

    14
    1
  • 1-го января

    в СССР возраст выхода прежний - 55/60. мин пенсия 210 сов рубля(курс - почти 1 гр золота - рубль). время дожития 295 мес

    18
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    2-го января

    Чего ты лечишь тут. У моей бабки в беларуси, в 83-тьем пенсия была 68 руб с копейками. Помню, потому что почтальёнша на дом приносила и видел эту деньгу воочию.

    1
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