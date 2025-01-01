Пенсионный возраств Латвии увеличен до 65 лет

Общий пенсионный возраст в этом году увеличен до 65 лет, а необходимый для получения пенсии минимальный стаж - до 20 лет.

Для сравнения: в 2024 году право на государственную пенсию по старости наступало с 64 лет и девяти месяцев, если страховой стаж составлял не менее 15 лет.

В Латвии с 2014 года происходило постепенное увеличение пенсионного возраста, то есть возраст для выхода на пенсию ежегодно увеличивался на три месяца вплоть до достижения в 2025 году 65 лет.

Соответственно, в этом году завершилось начатое в 2014 году постепенное повышение пенсионного возраста.