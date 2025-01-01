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Вице-мэр Риги предложит запретить в столице фейерверки по московскому времени 2

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Вице-мэр Риги предложит запретить в столице фейерверки по московскому времени

Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс намерен предложить запретить запуск фейерверков в столице в новогоднюю ночь по московскому времени, пишет ЛЕТА.

«Обязуюсь инициировать запрет на запуск фейерверков в Риге в новогоднюю ночь в 23:00, переняв регулирование из Огре», — написал Ратниекс в Twitter.

Пользователи этой социальной сети восприняли заявление неоднозначно.

Некоторые поддерживают эту идею и считают ее правильной, другие называют ее популизмом, отмечая, что самоуправление не сможет контролировать и обеспечить выполнение такого запрета.

Как сообщалось ранее, Рижская дума призывала воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь.

Этот призыв был сделан в знак солидарности с гражданскими лицами Украины, проживающими в Латвии, а также учитывая вред, который фейерверки наносят животным и природе, сообщили в самоуправлении.

#рижская дума
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    Что этот этот высокооплачиваемый, толстомордый нацист может предложить кроме запретов, сносов, переименований? Как он улучшил жизнь большинства рижан за эти годы? Что полезного сделал?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го января

    Что, этому тридваразу прошлой ночью, в 23, серый горох со свиными пятачками в утробу аж не лез при всяком бабахе? 🤣 Самое лучшее расшерить в народе-это запретить. Эффект Стрейзанд. Не слышали? Не?

    31
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