Вице-мэр Риги предложит запретить в столице фейерверки по московскому времени

Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс намерен предложить запретить запуск фейерверков в столице в новогоднюю ночь по московскому времени, пишет ЛЕТА.

«Обязуюсь инициировать запрет на запуск фейерверков в Риге в новогоднюю ночь в 23:00, переняв регулирование из Огре», — написал Ратниекс в Twitter.

Пользователи этой социальной сети восприняли заявление неоднозначно.

Некоторые поддерживают эту идею и считают ее правильной, другие называют ее популизмом, отмечая, что самоуправление не сможет контролировать и обеспечить выполнение такого запрета.

Как сообщалось ранее, Рижская дума призывала воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь.

Этот призыв был сделан в знак солидарности с гражданскими лицами Украины, проживающими в Латвии, а также учитывая вред, который фейерверки наносят животным и природе, сообщили в самоуправлении.