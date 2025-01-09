С того дня как законодатели постановили, что всякий товар на продуктовом рынке должен облагаться лейблом с указанием страны происхождения, мой поход на Центральный рынок сделался все более увлекательным геополитическим квестом.

Ну, допустим, зелень из Италии, это все же страна ЕС и НАТО. А вот овощи-фрукты из Узбекистана – это ж какая логистика должна быть? Разберемся!

Нацобъединение берется за регулирование

Подкомиссия Сейма по экспорту и конкурентоспособности, которой руководит Артурс Бутанс (Национальное объединение), 7 января как раз и посвятила заседание импорту продуктов питания. В этом поспособствовали данные Таможенного управления Службы государственных доходов, что касается товарооборота с «третьими государствами», т.е. не входящими в Евросоюз.

По ЕС же у нас имеется свободная торговля, так что анализу могли быть подвергнуты только те предприятия, которые в течение 2024 года ввезли продукции стоимостью свыше 350 000 евро.

Согласно данным фискальных инстанций, в последние годы из всех продуктов питания наибольшая доля импорта принадлежала: алкогольным напиткам, остаточному сырью пищевого производства, продуктам переработки молока, продуктам зерноводства и свежему мясу. В целом данные позиции формировали 47% пищевого импорта и 8% импорта Латвии.

В деньгах это получалось весьма впечатляюще: за первые 10 месяцев 2024 года, например, Латвия импортировала напитков, алкогольных жидкостей и уксуса на 651,4 миллиона евро. Серьезные цифры, тем паче что, например, за весь 2021 год это было всего 504,9 миллиона евро. Неужто так круто стали пить?

Ответ напрашивается сам собой – за этот период кое-что случилось – в международных отношениях и геоэкономике. И, как говорят, «рынок порешал»: оказалось, Латвию удобно использовать как страну-посредника при вывозе, например, алкопродукции в РФ и РБ. Ведь наша республика сохраняет лидирующие позиции по поставкам все той же спиртосодержащей продукции россиянам!

Следовательно, надо понять: торговля продуктами питания, даже если эта фирма латвийская, не имеет своей целью снабжение нашего народа пищей и напитками по выгодной цене. Ее задача – максимизация прибылей для владельцев данного бизнеса. И если будет выгодно, они будут торговать с Монголией или Островами Кука. Всего 1326 предприятий нашей республики сделали импорт продуктов своей первоочередной задачей.

Тиха украинская ночь

Отдельно стоит рассмотреть наши торговые связи с любимой Украиной. Притчей во языцех стало обилие товаров с Незалежной в продуктовой рознице, а некоторые эксперты указывают даже, что яйцо, произведенное в союзническом государстве, проникло буквально во все виды нашей пищевки и кулинарии, ибо крайне конкурентоспособно. Ведь в UA не держат курей по стандартам Брюсселя, что удешевляет тамошнюю продукцию, а вот реализовывать на нашем рынке могут невозбранно, ибо Киев подписал с ЕС договор о свободной торговле.

При этом за январь–октябрь 2024 года из Украины в Латвию было поставлено пищи на 84,9 миллиона евро, а из России – на 151,1 миллиона. И это после всех возможных санкций, которые ввели в отношении враждебного ЛР государства-агрессора. Что-то тут не срастается…

В чем же дело?

Во-первых, в длинном транспортном плече – товар с Украины теперь не проходит прямиком через Беларусь, как было до февраля 2022 года; его надо тащить через Польшу и Литву. А все помнят, как шляхтичи блокировали въезд грузовых фур с Украины. Во-вторых, украинская пищевка, как и вся экономика страны, страдает от энергетического коллапса и недостатка рабочей силы, вызванного мобилизацией. Ну и в данной отрасли UA весьма вольно относятся как к соблюдению производственных стандартов, так и к индустриальному праву вообще. Пример из латвийских супемаркетов – украинские конфеты «Караван». Те же верблюды, только в профиль.

А что Латвия ввозит из РФ?

Тут и вовсе картина феерическая: к примеру, такая статья импорта, как свекольная мякоть на корм скоту, в первые 10 месяцев 2024 года в ценовом выражении составила 28,6 миллиона евро. Тогда как в 2022 году – всего 1,6 миллиона. Точно так же, как масличные жмыхи из РФ, чья стоимость за последние 2 года хотя и упала, но ненамного – 54,5 миллиона евро в 2022-м по сравнению с 45,9 миллиона в первые 10 месяцев 2024-го. Можно, конечно, попробовать покупать питание для животных в Евросоюзе, но тогда и себестоимость будет соответствующей.

И если некая национально ориентированная kundze тщательно выбирает свининку по 5 евро кг исключительно местного производства, то у нас для нее неважные новости: эта свинка, скорее всего, питалась отрубями из РФ.

Россия заняла 2-е место после Литвы по импорту кормов в Латвию – 74 983 961 евро и 80 531 806 евро за первые 10 месяцев 2024-го.

А белорусская водка, оказывается, это какая-то высшая ценность: в 2020 году ее привезли к нам на 2 000 000 евро. В 2021 году, когда бывший в ту пору министром иностранных дел Эдгарс Ринкевичс совместно с тогдашним мэром Риги Мартиньшем Стакисом спустили флаг РБ на чемпионате мира по хоккею, что вызвало взаимный отзыв послов, а водки импортировали уже на 3 миллиона 100 000 евро. А всего за 10 месяцев прошлого года, во время военных действий по периметру границ Беларуси, – ввоз белорусской водки в Латвию случился на 3 миллиона 400 000 евро.

Вот так «рынок порешал». Получается, даже не надо кататься в соседнее государство, безвизовый проезд в которое «компенсируется» 15-часовым стоянием на границе. Напитки от Лукашенко сами текут к латвийцам!

Что говорит Совет по конкуренции

В данной структуре имеется целый отдел по предотвращению нечестной торговой практики. Его руководительница Санита Ульяне раскрыла депутатам Сейма некоторые особенности народного хозяйства ЛР. Оказывается, подавляющее большинство произведенного в стране молока – более трех четвертей! – идет на экспорт. То же самое происходит и с зерновыми. Мясо примерно поровну – экспорт и импорт, а вот по рыбе, увы, наша морская республика зависит от ввоза. Точно так же и с яйцом – несмотря на успехи птицеводства Кекавы, в период 2022-23 гг. импорт фактически удвоился.

И, согласно наблюдениям Совета по конкуренции, в 50% случаев для произведенных в Латвии продовольственных товаров применяются более высокие товарные наценки от розничной торговли. Например, в среднем к нашему сыру применяется на 59% более высокая наценка!

А что в магазинах?

Что же поменяло вхождение на наш рынок магазина «лидера низких цен» из Германии? Уровень концентрации брендов ритейла понизился, но на ценах это особенно не отразилось.

Некоторым утешением для потребителей может служить наличие акций на отдельные группы товаров. По статистике, до 90% продуктов так или иначе реализуется именно в порядке распродажи. Хотя порой это бывает исключительно формальное снижение на несколько центов. Кажется, даже изготовление призывных красных призывов покупать «удешевленный» товар это не оправдывает. Впрочем, топ-менеджерам торговых сетей оно виднее…