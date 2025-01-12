Экспертов радует снижение темпов роста оплаты труда в Латвии

С этого года минимальная месячная заработная плата в стране повышена с 700 до 740 евро. Вырастут ли вслед за минималкой и обычные оклады? Эксперты считают, что да. Но этот рост уже не будет столь быстрым.

По новой системе

Как отмечает Министерство благосостояния, последнее решение поднять минималку знаменует собой постепенный переход к новой системе, в рамках которой минимальная зарплата будет определяться пропорционально средней зарплате в стране. Это якобы "однозначно улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников".

По данным Министерства благосостояния, в 2023 году в Латвии было занято 822 489 человек. Согласно данным Центрального статистического управления о количестве работников, чьи доходы были на уровне минимальной зарплаты или ниже, в 2023 году в частном секторе насчитывалось 99 270 таких работников, что составляет 18,6% от общего числа занятых. В государственном секторе таких работников было 29 012, или 12,6% от числа занятых в этом секторе.

С 2020 по 2023 год в государственном секторе доля работников, получающих минимальную или более низкую зарплату, увеличилась с 10,4% до 12,6%. В частном секторе этот показатель снизился с 21,2% до 18,6%.

Положительное влияние на спрос

Минимальная месячная зарплата предназначена для оплаты труда менее квалифицированных работников, отражая их производительность. Поэтому долгосрочного влияния на конкурентоспособность рабочей силы в отраслях не ожидается, отмечает министерство.

Тем не менее в отдельных отраслях, где высока доля работников, получающих минимальную зарплату или близкие к ней доходы, может возрасти давление из–за увеличения производственных затрат. Это может потребовать модернизации технологических процессов, чтобы повысить производительность.

Министерство также указывает, что рост минимальной зарплаты напрямую увеличивает покупательную способность работников с низкими доходами, что положительно влияет на внутренний спрос — один из факторов экономического роста. Ожидается, что это изменение будет способствовать выравниванию зарплат между странами Балтии и сближению зарплат в Латвии с средним уровнем в странах Европейского союза, что является одним из инструментов для снижения уровня эмиграции.

Министерство уверено, что рост зарплат может стать серьезным стимулом для создания новых конкурентных преимуществ, а также способствовать инновациям и инвестициям в новые технологии, чтобы снизить затраты и повысить производительность ресурсов.

Есть мнение

Лива Зоргенфрейя, экономист:

— Средняя брутто–зарплата в Латвии в 2025 году может вырасти на 6%, что медленнее, чем в 2024 году. В 2024 году уже наблюдалось замедление роста зарплат в частном секторе.

Учитывая, что зарплаты отражают экономические тенденции с определенным запозданием, в 2025 году рост зарплат в среднем по частному сектору будет еще более сдержанным, чем в предыдущие годы. Рост брутто–зарплат также будет замедлен из–за того, что в государственном секторе фонд заработной платы будет ограничен увеличением лишь на 2,6%.

Изменения в налогообложении рабочей силы приведут к тому, что нетто–зарплаты (после уплаты налогов) в следующем году могут вырасти на два процентных пункта быстрее, чем брутто–зарплаты. В сочетании с умеренным прогнозом инфляции это означает, что покупательная способность работающих в 2025 году продолжит расти.

Петерис Страутиньш, экономист:

— В прогнозах изменений заработной платы присутствует наибольшая неопределенность: рост зарплат в Латвии постоянно недооценивался, а фактические показатели оказывались немного выше, чем можно было бы считать разумными в текущей экономической ситуации. Однако рано или поздно рост коэффициента зарплат и внутреннего валового продукта должен прекратиться. Этот коэффициент в 2024 году, вероятно, достигнет примерно 56,6%, тогда как в 2023 году он составлял в среднем 52,9%, а в 2022 году — 49,5%.

Снижение доли на рынках экспорта товаров уже сигнализирует о проблемах конкурентоспособности. Поэтому я ожидаю значительного замедления роста зарплат — примерно до 7% в год.

Уже длительное время зарплаты в секторах с более низким уровнем оплаты растут быстрее. Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку на натянутом как пружина рынке труда, где компаниям сложнее находить сотрудников, уменьшается неравенство в зарплатах, что создает более благоприятные условия для людей с ограниченными возможностями трудоустройства в других обстоятельствах.

Карлис Пургайлис, экономист:

— Несмотря на то, что во всех трех странах Балтии наблюдается снижение темпов роста средней заработной платы, рост заработной платы все еще достаточно быстрый. Поскольку давление на рынок труда сохраняется, ожидается, что средняя заработная плата в Латвии продолжит значительно расти, опережая рост потребительских цен и улучшая покупательную способность населения.

Однако, мы, вероятно, станем свидетелями разворота тренда, который мы наблюдали в течение последних почти двух лет, при этом средний рост заработной платы в государственном секторе будет медленнее, чем в частном секторе.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Хотя экономический рост будет постепенно усиливаться, темпы роста зарплат замедлятся, скорее всего, балансируя на уровне 7–8%. В отдельных сегментах, особенно в сфере услуг, рост заработной платы будет оставаться повышенным в течение более длительного периода времени, что также будет оказывать соответствующее давление на цены. Вполне вероятно, что рост заработной платы между секторами может выровняться еще больше. Самый медленный рост ожидается там, где уровень заработной платы уже относительно высок, например, в финансовой сфере.

В следующем году замедление тенденции роста заработной платы будет усилено сдерживанием роста фонда оплаты труда в государственном секторе. Восстановление темпов роста и ограничения на рынке труда будут оказывать давление на работников с целью продолжения повышения заработной платы.

Нормализация роста заработной платы желательна, так как низкие капитальные расходы и мизерный рост производительности приводят к рискам потери конкурентоспособности. Поэтому важно, чтобы по мере улучшения экономических перспектив предприниматели более активно инвестировали в производительность, которая является основной возможностью для устойчивого роста благосостояния.