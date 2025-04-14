А если ее не возьмут на работу? Депутатка - о введении дополнительных выходных для женщин

Комментируя LETA более 10 000 подписей, собранных на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» о введении двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации, Краста сказала, что эта инициатива, как и все другие коллективные петиции, набравшие 10 000 подписей, будет рассмотрена Комитетом Сейма по мандатам, этике и петициям, который примет решение о ее дальнейшем продвижении.

«На данный момент я с осторожностью отношусь к этой инициативе, поскольку важно учитывать как бюджетные последствия, так и социально-экономические факторы, например, снижает ли такой подход конкурентоспособность женщин при приеме на работу и создает ли он риски дискриминации», - сказал Краста.