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А если ее не возьмут на работу? Депутатка - о введении дополнительных выходных для женщин 3 1141

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
А если ее не возьмут на работу? Депутатка - о введении дополнительных выходных для женщин

Заместитель председателя фракции «Новое единство» (СП) в Сейме Агнесе Краста с осторожностью относится к введению праздников для менструирующих женщин.

Комментируя LETA более 10 000 подписей, собранных на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» о введении двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации, Краста сказала, что эта инициатива, как и все другие коллективные петиции, набравшие 10 000 подписей, будет рассмотрена Комитетом Сейма по мандатам, этике и петициям, который примет решение о ее дальнейшем продвижении.

«На данный момент я с осторожностью отношусь к этой инициативе, поскольку важно учитывать как бюджетные последствия, так и социально-экономические факторы, например, снижает ли такой подход конкурентоспособность женщин при приеме на работу и создает ли он риски дискриминации», - сказал Краста.

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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Раньше мужья столько зарабатывали, что могли содержать семью, в которой женщина сидела дома и занималась семьёй, детей воспитывала. А теперь семей не создают и каждый работает на себя. Живут по принципу, не нравится - свободен, вот поэтому и проблемы.

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  • VS
    Vad Sorry
    14-го апреля

    Да просто каждая переносит по разному, если сильно болит можно к врачу пойти, а если нет так все женщины будут брать когда им вздумается по 2 дня в месяц, пришёл в магазин а он закрыт:) как раньше выживали?

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Настоящая депутата! Совершенно по-хрену на чем париться.

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