Появились подозрения, что CSDD придерживает красивые номерные знаки для своих. Так ли это?

Жительница Латвии чувствует себя обманутой сотрудниками Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). У нее появились подозрения, что с продажей эксклюзивных номерных знаков происходит что-то подозрительное.

В 2010 году Дайга Латерере попала в серьезную аварию, после которой ее автомобиль не подлежал восстановлению и был сдан в металлолом, пишет Otkrito.lv. Тогда же выяснилось, что пропал и регистрационный номер AD-7777, который был достаточно редким. Спустя 14 лет номер обнаружился, но CSDD не разрешила женщине оставить его себе, а выставила на аукцион для других желающих. Дайга подала иск в суд.

"У моей машины был номер AD-7777, который я купила вместе с автомобилем у знакомых, — рассказывает Дайга, обвиняя CSDD в недобросовестности. — Когда пришло время списать машину (я была должностным лицом и должна была подать декларацию), мы заметили, что она все еще числится в реестре. Машину списали, но номер в этой бюрократической эпопее куда-то исчез".

Дайга утверждает, что выполнила все требования для сохранения номера, в том числе сдала его на хранение. Она обратилась в Лиепайский административный суд с просьбой временно запретить CSDD выставлять номер AD-7777 на продажу, но суд решил, что CSDD имеет право предложить его другим.

Женщина решила участвовать в публичном аукционе, чтобы выкупить когда-то принадлежавший ей номер. Для нее он имеет эмоциональную ценность, поэтому она была готова заплатить запрошенные 500 евро.

"Мне пришло уведомление: "Вы зарегистрировали этот номер". Но нужно было ввести код безопасности. Я ввела — он оказался неверным. Повторила еще два раза — снова ошибка. А на четвертый раз пришло сообщение: "Номер зарегистрирован на другого". Все это заняло три минуты", — возмущается Дайга.

Представитель CSDD поясняет: "Когда запускается новая серия номеров (примерно раз в месяц), около 20–30 тысяч человек одновременно пытаются получить комбинации из двух букв и цифр от 1 до 99. Можно представить, сколько клиентов остаются недовольны".

В CSDD объясняют, что желанный номер получает тот, чья оплата обрабатывается первой. В случае Дайги она опоздала.

"Бывает, что номера вообще не появляются в продаже. Например, единичные комбинации. Некоторые люди жалуются: "Вам же обещали, что этот номер будет!" — но его так и не выставили", — говорит Дайга.

CSDD отрицает слухи о том, что "крутые" номера приберегают для "своих", а разговоры о "черном рынке" возникают из-за того, что не все успевают купить желаемое во время аукциона.

Из-за огромного спроса с 1 марта 2024 года номера с одной цифрой или одинаковыми числами (например, АА-11, ВВ-22) стоят 1199,99 евро. CSDD поясняет, что все доходы от продажи таких номеров идут на поддержку Рижского мотормузея и трассы в Бикерниеки.

Дайга считает, что система несправедлива, но бороться дальше не имеет смысла. Между тем CSDD настаивает, что правила одинаковы для всех, а номера не исчезают — их просто слишком быстро разбирают.