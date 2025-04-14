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Появились подозрения, что CSDD придерживает красивые номерные знаки для своих. Так ли это? 4 2326

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Появились подозрения, что CSDD придерживает красивые номерные знаки для своих. Так ли это?
ФОТО: LETA

Жительница Латвии чувствует себя обманутой сотрудниками Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). У нее появились подозрения, что с продажей эксклюзивных номерных знаков происходит что-то подозрительное.

В 2010 году Дайга Латерере попала в серьезную аварию, после которой ее автомобиль не подлежал восстановлению и был сдан в металлолом, пишет Otkrito.lv. Тогда же выяснилось, что пропал и регистрационный номер AD-7777, который был достаточно редким. Спустя 14 лет номер обнаружился, но CSDD не разрешила женщине оставить его себе, а выставила на аукцион для других желающих. Дайга подала иск в суд.

"У моей машины был номер AD-7777, который я купила вместе с автомобилем у знакомых, — рассказывает Дайга, обвиняя CSDD в недобросовестности. — Когда пришло время списать машину (я была должностным лицом и должна была подать декларацию), мы заметили, что она все еще числится в реестре. Машину списали, но номер в этой бюрократической эпопее куда-то исчез".

Дайга утверждает, что выполнила все требования для сохранения номера, в том числе сдала его на хранение. Она обратилась в Лиепайский административный суд с просьбой временно запретить CSDD выставлять номер AD-7777 на продажу, но суд решил, что CSDD имеет право предложить его другим.

Женщина решила участвовать в публичном аукционе, чтобы выкупить когда-то принадлежавший ей номер. Для нее он имеет эмоциональную ценность, поэтому она была готова заплатить запрошенные 500 евро.

"Мне пришло уведомление: "Вы зарегистрировали этот номер". Но нужно было ввести код безопасности. Я ввела — он оказался неверным. Повторила еще два раза — снова ошибка. А на четвертый раз пришло сообщение: "Номер зарегистрирован на другого". Все это заняло три минуты", — возмущается Дайга.

Представитель CSDD поясняет: "Когда запускается новая серия номеров (примерно раз в месяц), около 20–30 тысяч человек одновременно пытаются получить комбинации из двух букв и цифр от 1 до 99. Можно представить, сколько клиентов остаются недовольны".

В CSDD объясняют, что желанный номер получает тот, чья оплата обрабатывается первой. В случае Дайги она опоздала.

"Бывает, что номера вообще не появляются в продаже. Например, единичные комбинации. Некоторые люди жалуются: "Вам же обещали, что этот номер будет!" — но его так и не выставили", — говорит Дайга.

CSDD отрицает слухи о том, что "крутые" номера приберегают для "своих", а разговоры о "черном рынке" возникают из-за того, что не все успевают купить желаемое во время аукциона.

Из-за огромного спроса с 1 марта 2024 года номера с одной цифрой или одинаковыми числами (например, АА-11, ВВ-22) стоят 1199,99 евро. CSDD поясняет, что все доходы от продажи таких номеров идут на поддержку Рижского мотормузея и трассы в Бикерниеки.

Дайга считает, что система несправедлива, но бороться дальше не имеет смысла. Между тем CSDD настаивает, что правила одинаковы для всех, а номера не исчезают — их просто слишком быстро разбирают.

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#csdd #автомобили
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    А чем это она собственно недовольна? Одно жульё "обувает" другое! Кругом свои люди и чужих там нет, - многочисленная родня, знакомцы по хуторам и прочая шелупонь.

    26
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го апреля

    Я очень надеюсь на то что этой конторой скоро займётся прокуратура ,уж очень они себя ведут нагло вседозволенно они нечего не боятся их крышует правительство или что по серьёзней.

    55
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    ВВ! От вашей тупой рекламы уже не только тошнит, но и блевать хочется.

    52
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    CSDD решило напомнить о том что оно продает "специальные" персонализированные номера по жуткой цене.

    53
    1
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