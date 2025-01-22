Отморозив пальцы, Юрис Улманис достиг Южного полюса с флагами Латвии и Украины в руках

«Южный полюс был достигнут 14 января 2025 года!» Об этом в социальной сети «X» сообщил латвийский альпинист и земессарг Юрис Улманис, который 28 декабря 2024 года отправился в экспедицию на Южный полюс в рамках инициативы «Sunflowers for freedom» («Подсолнухи за свободу» - ред.), чтобы напомнить миру о несправедливой войны на Украине и призвать неравнодушных людей делать пожертвования в поддержку украинских борцов за свободу.

Улманис опубликовал в социальной сети «X» несколько фотографий с Южного полюса, на которых держит флаги Латвии и Украины. Альпинист Улманис покорил самые высокие вершины на всех континентах. 3 января 2025 года он начал 16-дневную экспедицию на лыжах с 89-го градуса северной широты до географического Южного полюса в Антарктиде, куда он должен был доставить флаги Украины и Латвии.

«Украинский флаг на Южном полюсе для сбора средств на спасение жизней на Украине. У меня обморожены пальцы. Со временем они заживут. То, что не заживет – отказ от помощи Украине победить!», - указал он.