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Надо ли бояться вкладчикам? Европейский центробанк оштрафовал латвийский SEB banka 6 2463

Бизнес
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Надо ли бояться вкладчикам? Европейский центробанк оштрафовал латвийский SEB banka
ФОТО: LETA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) наложил в общей сложности штраф в размере 1,24 миллиона евро на банки SEB в странах Балтии за нарушение требований и недостаточно консервативную оценку параметров кредитного риска, сообщает ЕЦБ.

В частности, латвийский SEB banka оштрафован на 340 000 евро, эстонский SEB Pank — на 410 000 евро, а литовский "SEB bankas" — на 490 000 евро.

Штрафы наложены за несоблюдение установленных требований относительно уровня консерватизма в ряде внутренних моделей.

ЕЦБ отмечает, что с июля 2022 года по сентябрь 2024 года указанные три банка не предприняли достаточных действий для выполнения требований ЕЦБ.

Банки не выполнили требования, несмотря на предупреждения и предоставленное дополнительное время для устранения выявленных недостатков.

В данном случае ЕЦБ классифицировал нарушения как средней степени тяжести.

Банки имеют право обжаловать решения ЕЦБ в Суд Европейского Союза. Но этого не последует. Представитель SEB banka Елена Новака сообщила агентству LETA, что банк смирился со штрафом и не планирует его оспаривать.

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#штрафы #seb #ецб
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(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    у вас счета в токсичных шведских недобанках?

    3
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    To 7 июня не едем на дачи, все на выборы! 7 июня выбору на Твайку 2!! всем справку и таблетки! урааа

    5
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    всем кто участвует в "выборах" торг компании, можно сразу выписать справки, что психически не здоровы

    11
    12
  • З
    Злой
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    Зря стараешься, нацик, в своей агитации, пойдём на выборы и скинем тебя и тебе подобных!

    10
    7
  • З
    Злой
    23-го апреля

    СНял с накопительного счета деньги, на накопительный почти не откладываю больше, но не потому что я боюсь банкротства, а чтобы банк не вкладывал мои деньги в те дела которые против моей совести!

    20
    9
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го апреля

    у вас счета в шведских дерьмобанках?

    14
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