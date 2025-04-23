Надо ли бояться вкладчикам? Европейский центробанк оштрафовал латвийский SEB banka

Европейский центральный банк (ЕЦБ) наложил в общей сложности штраф в размере 1,24 миллиона евро на банки SEB в странах Балтии за нарушение требований и недостаточно консервативную оценку параметров кредитного риска, сообщает ЕЦБ.

В частности, латвийский SEB banka оштрафован на 340 000 евро, эстонский SEB Pank — на 410 000 евро, а литовский "SEB bankas" — на 490 000 евро.

Штрафы наложены за несоблюдение установленных требований относительно уровня консерватизма в ряде внутренних моделей.

ЕЦБ отмечает, что с июля 2022 года по сентябрь 2024 года указанные три банка не предприняли достаточных действий для выполнения требований ЕЦБ.

Банки не выполнили требования, несмотря на предупреждения и предоставленное дополнительное время для устранения выявленных недостатков.

В данном случае ЕЦБ классифицировал нарушения как средней степени тяжести.

Банки имеют право обжаловать решения ЕЦБ в Суд Европейского Союза. Но этого не последует. Представитель SEB banka Елена Новака сообщила агентству LETA, что банк смирился со штрафом и не планирует его оспаривать.