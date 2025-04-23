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Дефицит медиков в Латвии: скоро врачи будут консультировать через экран компьютера 2 428

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
LSM.LV
Дефицит медиков в Латвии: скоро врачи будут консультировать через экран компьютера

В ближайшие три-четыре года многие семейные врачи в регионах выйдут на пенсию, и возникает вопрос: кто займет их место.

Врачи в сельской местности уже сейчас получают надбавки, но средства на планируемые доплаты за работу в регионах пока не найдены. Не хватает аргументов для привлечения молодых семейных врачей к работе в самых отдаленных от столицы краях, в сельской местности в целом. Одним из решений могла бы стать новая специальная доплата.

"Эта доплата - своего рода пряник, который может достаться как молодым семейным врачам, которые приедут работать в регионы, так и тем пенсионерам, которые уже там работают", - заявила руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Критерии для новой региональной доплаты установлены, но финансирования нет. Об этом недавно заявили латгальские семейные врачи во время встречи с представителями Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения.

Дефицит врачей пока невелик, но исследования показывают, что в 2028 году в Латвии будет не хватать более 100 семейных врачей.

"Потенциально лучшим вариантом было бы перенаправить средства, оставшиеся от других мер, на доплату за работу на селе, которая направлена непосредственно на увеличение финансирования в регионах, в приграничной зоне", - сказал Арис Каспаранс, директор Национальной службы здравоохранения.

Пациенты тоже должны быть готовы к тому, что в будущем врачи будут консультировать через экран компьютера.

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Оставить комментарий

(2)
  • MI
    Marija Ivanova
    23-го апреля

    Кстати удобно. Особенно когда врачи даже не касаются пациента и просто направляют на анализы или выписывают рецепты. Не надо никуда тащиться и сидеть в вечных очередях.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    Уберите свои языковые проверки и врачи вернутся на свои рабочие места.

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