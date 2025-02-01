На днях вашему автору довелось сдавать машину в автосервис. Причина — наши замечательные улицы, на коих оторвалась защита двигателя.

Вроде бы заменить пластмассовую панель дело не бог весть какое, но в процессе осмотра ходовой части обнаружилось сразу несколько серьезных неполадок: тормозные диски, колодки, шаровая опора, суппорты…

В общем, работы вышло на два дня и серьезную сумму. Разумеется, получил распечатку сметы проведенного ремонта, оплатил все официально. Хотя вот в Сейме Латвии считают, что на авторемонтных предприятиях велики риски уклонения от налогов.

К сведению желающих заработать

Депутат Линда Матисоне ("Объединенный список"), председатель подкомиссии по противодействию теневой экономике, указала, что объем сектора авторемонта в ЛР составляет примерно 200 000 000 евро.

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Министерства экономики, высказался в том плане, что одновременно нужно проводить либерализацию бизнеса, и "искоренение" нечестных предпринимателей. Новый вызов представляет расширяющийся ремонт электромобилей. Так что зарегулированный рынок — не нужен.

Сертификация предприятий автосервиса, по словам Ю. Миезайниса, сегодня является по сути добровольной, больше служит для маркетинга. Предприниматели, разумеется, подвергаются разного рода контролю — тех же пожарных, а также по соответствию Правилам Кабинета министров № 113 — "Порядок учета отходов и управления ими", и 1082 — о "загрязняющих действиях". "Открыть автосервис кажется легко, но чтобы сделать это легально и честно, нужно вложить достаточно основательный труд", — отметил чиновник.

Сколько стоит сертификат

Президент Латвийской ассоциации автоинженеров Райвис Мазьянис и профессор Юрис Гунарс Поммерс провели ранее исследование автосервисов страны. По данным Службы госдоходов, у нас работает около 4700 предприятий данной сферы.

"Их оборудование, квалификация работников, качество исполнения и предоставляемые гарантии очень различны, — отмечают автоинженеры. — У потенциальных клиентов практически нет другой информации, кроме "сарафанного радио" (в последнее время благодаря соцсетям появились целые группы, где можно пожаловаться — скажем, "Черный список автосервисов").

В Латвии, по оценке Ассоциации, не проводится проверка авторемонтных предприятий, заказчики вынуждены полагаться на честность работников. Последние также вынуждены мириться с самыми разными условиями труда — что касается тепла, порядка, а тем более эстетики… Но сам сертификат от автоинженеров сегодня стоит от 1000 евро.

— Только сертификация не решит проблему теневой экономики, — полагает парламентский секретарь Минэкономики. По словам Ю. Миезайниса, зачастую сами клиенты сервисов добровольно отказываются от официальной уплаты НДС, тем самым их ремонт документально никак не подтверждается, и претензии потом можно предъявлять только на странице Facebook…

Парадоксы "белого" обслуживания

Обязательной сертификации пока вводить не собираются, а действовать — постепенно. В виде морковки, на которую предполагается ловить предпринимателей, Минэкономики видит разрешение только для сертифицированных сервисов:

участвовать в публичных закупках

оказывать услуги технического осмотра

проводить ремонт электромобилей

осуществлять ремонт по страховым случаям.

Кстати, проведение последних вашему автору довелось испытать на личном опыте трижды в течение одного года. Как только появилась относительно новая машина, на нее тут же обрушились напасти: во дворе поцарапали бампер; выбили стекло в двери водителя и сняли фары; на парковке разбили задний поворотник, жестко пройдясь по бамперу и крылу.

Что ж — могу подтвердить, что в целом страховые ремонты (и по KASKO, и по OCTA) покрыли примерно 60% потерь. Бампер сделали без вопросов, стекло заменили быстро, по фарам поступил отказ через 2 недели разбирательств (страховщики сослались на отсутствие сигнализации в машине), а покрасочно–кузовные работы были исполнены так, что не осталось никаких следов насилия над машиной.

Разумеется, все ремонты по страховым случаям сопровождаются длительной писаниной, фото— и даже видеосъемкой… Так что порой от начала — заявления о случае — до получения на руки готового авто месяц проходит.

Кто готов трудиться за 540 евро/мес?

Кришс Липшанс, член правления Латвийской автоассоциации, обратил внимание, что "огромная теневая экономика в отрасли" влияет не только на низкое качество обслуживание клиентов и нечестную коммерческую практику, но также на социальные гарантии персонала. Так, официальная средняя брутто–зарплата в сервисах ныне насчитывает 540 евро, что свидетельствует о том, что львиная доля доходов идет мимо кассы.

Господин Липшанс отметил, что в ЛР есть авторизованные дилерские центры всех автомобильных брендов, но из–за высоких цен клиенты вынуждены обращаться в "серые" сервисы. Задача предпринимательских ассоциаций и государства — подтянуть последние к "белым", а не дать сползти к "черным".

Но вот тут сразу вопрос: можно ли будет, например, в прошедших сертификацию "обеленных" сервисах поставить бывшую в употреблении, либо произведенную, допустим, в Тайване деталь на подержанную машину, или обязательно прикажут устанавливать фирменное "новье"? Разница в цене может составлять сотни евро.

Система добровольного сертифицирования, считает К. Липшанс, "не дает абсолютно ничего", полученную бумагу можно повесить на стенку, но потока клиентов это не добавляет. Некоторые цивилизованные компании, где автовладельцы в ожидании заказа пили кофеек, уже обанкротились, зато вовсю крутят гайки в грязных ангарах… Представитель Автоассоциации пояснил, что не сертифицированные сервисы в перспективе могут остаться, допустим, в провинции — но им нельзя будет выполнять работы, к примеру, по заказу самоуправлений.

— Мы регулярно получаем жалобы, когда по цене 15–18 евро в час предоставляется обслуживание. Такие тарифы возможны только при полностью "теневой" работе.

Депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс сказал, что сам "пришел из отрасли", потому понимает ее особенности — важен правильный документооборот, прежде всего акт сдачи–приемки автомобиля, описание дефектов, смета. Лично господин Кулбергс принимал участие в работе Центра защиты прав потребителей, когда — за деньги клиента — проводилась техническая экспертиза с экспериментами на автомобиле. Действительно, порой это важно — ведь, по данным страховых компаний, стоимость ремонта дорогого железного коня иногда составляет даже пару десятков тысяч!

Однако общая тенденция заключается в том, что автопарк в ЛР — отнюдь не молодеет. Средний возраст проданных в 2024 году подержанных машин составил, по данным сервиса autoDNA, 13 лет.

Чаще всего в Латвии реализовывались автомобили 2011–2012 гг. выпуска, хотя популярными были и модели 2008–2009 гг.

Ну а самый распространенный километраж перед повторной покупкой составлял более 205 тысяч км.

Хотя показатели одометров вовсю фальсифицируют как раз в странах Западной Европы, откуда к нам идет поток транспортных средств, на коих, по легенде, немецкая старушка в церковь раз в неделю ездила. А по факту — использовались круглосуточно в такси или курьерской службе.

— Нужно на государственном уровне создать регистр, — заявил в Сейме по поводу автосервисов А. Кулбергс. Да уж, вот это у нас любят…