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Рижане из своих карманов обеспечили прибыль муниципальным предприятиям столицы 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Рижане из своих карманов обеспечили прибыль муниципальным предприятиям столицы
ФОТО: LETA

Судя по отчету Рижской думы, муниципальные предприятия столицы в 2024 году работали хорошо. Но что такое хорошо?

На данный момент столице принадлежит двенадцать предприятий: «Ригас сатиксме», «Ригас наму парвалдниекс», «Ригас уденс», «Ригас межи», 1-я и 2-я городские больницы, Центр здоровья, роддом, зоопарк, «Гетлини» и на 49% «Ригас силтумс».

У рижан могут быть различные представления о том, что такое «хорошо», но чиновники свое мнение составляют на основе показателей.

Общий оборот всех муниципальных предприятий столицы составил 769 млн евро, прибыль увеличилась на 12%, достигнув 24 млн евро.

По результатам индекса корпоративной стабильности и ответственности «платиновую» категорию получили «Ригас межи», роддом, «Гетлини» и Силтумс. «Золотую» категорию получили «Ригас наму парвалдниекс» и «Ригас сатиксме», а «серебряную» категорию – «Ригас нами» и «Ригас уденс».

Всего предприятия самоуправления уплатили в бюджет страны 170 млн евро налогов и реализовали инвестиционных проектов на 125 млн евро.

Так, например, «Ригас сатиксме» приобрело 35 новых электробусов, приспособило трамвайные линии в Кенгарагс и Ильгюциемс для движения низкопольных вагонов, 2-я больница приобрела новое оборудование для компьютерной томографии, что позволит увеличить оказание необходимых медицинских услуг, уменьшив уровень облучения на 82%.

При этом не стоит забывать, что прибыль муниципальных предприятий это в основном деньги рижан, уплаченные жителями столицы за те или иные услуги. И если у этих предприятий есть прибыль, то получается, что рижане переплатили за полученные услуги.

С другой стороны, наличие «разумной прибыли» требует законодательство. Прибыль не требуется только агентствам, которые являются бесприбыльными предприятиями, и всё, что они не потратили в текущем году, в полночь с 31 декабря на 1 января автоматически возвращается обратно в городской / государственный бюджет.

#рижская дума
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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Комментарии (1)

  • AP
    Aladno Poh
    1-го февраля

    То бишь государство поимело налогов: 1. С моей ЗП, 2. С моих коммунальных платежей, 3. С получателей моих коммунальных платежей. Как бы выяснить, это сколько с 1 моего евро получилось налогов в процентах?!))

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