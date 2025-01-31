Даце много лет работает частным репетитором, и на основании своего многолетнего опыта она сделала вывод, что современные дети сильно отличаются от тех, что были 20-25 лет назад. У них другой круг друзей, другое отношение к родителям и учителям, другое общество вокруг них. И это естественно, ведь мир меняется. Однако её тревожит, что дети не просто другие. Они, по мнению Даце, деградируют, а их вседозволенность зашкаливает, – пишет LA.LV.

«В подтверждение своих слов я расскажу вам о том, что я наблюдаю в поведении современных детей/молодежи в возрасте 8-18 лет, – пишет Даце. – Одним из самых больших поводов для беспокойства является тот факт, что ученики больше не читают книг. Складывается ситуация, когда ученикам (примерно 12-16 лет) приходится объяснять элементарные слова или словосочетания, о которых, по их собственному признанию, они никогда раньше не слышали.

В таких ситуациях я обычно спрашиваю, сколько книг прочитали дети, и они не только с явным чувством гордости, но и с укоризной в голосе отвечают, что в наши дни никто не читает книг.

Еще одно поразительное наблюдение – то, как сегодня ученики держат ручки при письме. Есть всевозможные способы, но только не тот, что изображен на первых страницах тетрадей для начальной школы. Ручка зажата между пальцами таким образом, что создается впечатление, будто ученик причиняет себе боль.

Я бы, наверное, не стала упоминать об этом факте, если бы могла прочесть написанное учениками. К сожалению, почерки в большинстве своем неразборчивы, причем чаще всего родители даже не представляют, как безобразно пишут их дети, и с каким трудом учителю приходится исправлять их работы. Хотелось бы знать, как отреагировали бы родители, если б их заставили читать такие работы.

Третья странная тенденция, которую я заметила, – это то, как ученики сидят за партами. Нога на ногу. Они, кажется, вообще не знают, что ноги должны стоять на полу. Это демонстрация отношения или вседозволенности? А может быть, неуважение?

Кроме того, я наблюдаю у них разновидность невроза – беспричинной тревоги. Она проявляется в виде постоянного движения ног и рук и физической неспособности усидеть на месте. В таком состоянии, когда ученик, очевидно, думает о чем-то другом, продуктивный учебный процесс невозможен. Поэтому необходим специалист, который сможет что-то с этим сделать, поскольку такой вид свидетельствует о психическом расстройстве.

Еще одна особенность современных школьников – громкая зевота во время уроков. Ученики не только не подносят руку ко рту – зевая, они рассказывают окружающим о том, что не могут уснуть. И сами признаются, что слишком много времени проводят за компьютерными играми и, конечно же, «сидят» в TikTok.

Тетради, блокноты и книги – потрепанные и грязные. Каждый раз, когда они их открывают, из них вываливаются остатки еды, крошки и мусор. Ученики даже не замечают, что парта превращена в помойку. Интересно, в каких условиях происходит обучение дома, и где хранятся учебники.

С удивлением наблюдаю, как учащиеся 8-х, 9-х, 10-х классов не держат тетради другой рукой, когда пишут – чтобы тетрадь или не «ездила» по поверхности парты. При этом сами ученики не понимают, почему тетрадь или блокнот двигаются, что создает проблемы при письме.

О написании букв и цифр отдельно. Хотелось бы знать, кто учил школьников писать буквы и цифры наоборот или даже неправильно. На ранних этапах обучения в школе в тетрадях для чистописания либо вообще не пишут, либо пишут слишком мало. Современным детям нужно гораздо больше времени для тренировки, потому что их способность к концентрации, увы, очень ограничена.

Отмечу, я говорю не обо всех учениках. Те, в чьем поведении я заметила вышеупомянутые различия, составляют около 70-75% от общего числа учеников. Конечно, есть те, кто уважает своих родителей, учителей и самих себя, осознавая свои обязанности, учась для того, чтобы чему-то научиться и впоследствии быть полезными обществу и своей семье.

Считаю, что все исходит из семьи, все начинается с воспитания в семье. Я понимаю, что есть много разных мнений о поведенческих и мировоззренческих характеристиках современных школьников, но мы должны осознавать, что однажды именно эти ученики будут работать в госучреждениях, возможно, даже в парламенте (!), и в школах, обучая других, исходя из своего опыта и знаний.

Стоит добавить, что и родители этих современных учеников не особо беспокоятся о том, учатся ли их дети или только делают вид. Это говорит о том, что наше общество движется в направлении деградации вместо порядка и совершенствования».