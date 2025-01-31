2470 евро?! Жители пытаются понять, сколько в реальности могут стоить велокрепления в новых электричках

Дата публикации: 31.01.2025
BB.LV
Появление креплений для велосипедов в новых электричках «ViVi» ранее вызвало ряд вопросов по поводу их количества. Сегодня заговорили и об их цене.

Так, Марек Матисонс поинтересовался у подписчиков в социальных сетях, сколько в реальности могло бы стоить такое крепление.

Пользователи подсчитали, что, учитывая общую, ранее озвученную министерством сумму в 948 592 евро, на одно такое крепление с установкой было потрачено 2470 евро.

«Около 30 евро. Пара прутьев и кусок арматуры, столб для сварщика, шурупы и краска», - написал один из пользователей.

«Какова себестоимость со всей установкой? Давайте будем щедрыми, 470 евро. 2000 евро — неплохая прибыль. Теоретически», - считает другой.

«Мне кажется, что опять виноваты русские, нет?», - отметил еще один.

Другие пользователи поделились скриншотами из интернет-магазинов, где похожие крепление для велосипедов можно приобрести по цене от 13 до 100 евро.

В какой-то момент в ветке публикации появились и представители «ViVi».

«Общая стоимость установки велокреплений составила 948 592 евро, из которых 85% было профинансировано за счет средств ЕС. Работа включает в себя проектирование решения, изготовление, демонтаж сидений, установку складных сидений, реконструкцию разделительной стены, установку велокреплений, размещение пиктограмм», - указали они.

