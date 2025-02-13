«Мониторинг качества образования – это деньги на ветер» - Инга Ванага

Как мы уже сообщали, чтобы получить полную картину знаний учеников, министерство образования планирует в этом году запустить усовершенствованный инструмент для отслеживания прогресса учащихся начиная с детского сада.

В целом в мониторинг образования (несмотря на весьма стесненный бюджет ведомства) до 2029 года планируется вложить 21,2 млн евро. Очень немало, но, как уверяют в министерстве, овчинка стоит выделки: мол, без этого системе образования – просто никуда. Почему?

Как пояснила Анда Чакша, если раньше подобные исследования были сосредоточены на результатах централизованных экзаменов, то теперь решено сделать акцент на индивидуальных способностях и прогрессе каждого ребенка. То есть появится инструмент, который позволит выявлять недочеты и оказывать индивидуальную поддержку каждому ученику, причем с дошкольного возраста. Постоянно замеряя его базовые навыки в счете, грамотности и естественных науках, можно будет определить, чему школьник должен еще научиться, чтобы проявить себя должным образом. И траты на это не просто необходимы, но и полностью оправданы. Благо 85% необходимого финансирования будут покрыты за счет средств ЕС.

Впрочем, у учителей и профсоюза педагогов на этот счет имеется кардинально иное мнение. Профсоюз полагает, что средства следует вкладывать не в очередные никому не нужные «замеры», а в решение насущных и вполне конкретных проблем. Например, как заявила Инга Ванага в передаче «Домская площадь», в книги и учебные пособия, которых в латвийских образовательных учреждениях по-прежнему остро не хватает. Кроме того, ощущается большая нехватка поддерживающего персонала. Деньги нужны и для образования по интересам, и для детей с особыми нуждами, и для спортивных школ. И все это сейчас гораздо важнее, чем очередной мониторинг.

Выразив серьёзные сомнения в эффективности трат, Ванага подчеркнула, что проталкиваемый Минобразования проект будет, по сути, дублировать уже проведенные ранее исследования. «У нас уже был один проект на тему системы мониторинга качества образования, он проходил с 2018 по 2023 годы. Там уже была выработана система оценки, и нам остается только её улучшить вместо того, чтобы вновь тратить на это такие огромные деньги», – заявила она.

По мнению Ванаги, за намерением Минобразования кроется заурядное желание — дать своим людям «освоить средства». Как заявила глава профсоюза, «анализируя то, как это развивалось, создается впечатление, что со стороны министерства есть некое лобби, группа заинтересованных лиц. «Школа 2030», новая система оценивания знаний, теперь вот мониторинг качества образования… Всюду мелькают одни и те же лица. Исследования — это же легкие деньги! Почему их не взять на очередной мониторинг? Когда речь идет о том, чтобы министерство (…) вовремя дало деньги для учителей, ученых, спортивных школ, — в этих случаях оно действует со скоростью улитки. А вот когда появляется такой проект, они действуют, как ракета. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы этот проект остановили, пересмотрели, и часть денег перераспределили для реальной поддержки школы».

Но удастся ли профсоюзу это осуществить – большой вопрос…