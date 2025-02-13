Доска жалоб: акция в магазине только для избранных!

«Но такие акции автоматически нарушают права людей, которые не имеют возможности использовать это приложение, а именно у них нет денег, чтобы купить подходящий телефон, или они пожилые люди, у которых телефон с кнопками, и они не знают, как пользоваться телефоном, на который можно загрузить это приложение.

И что делать этим людям? Почему они должны платить больше за продукт? Только потому, что они не могут купить телефон или не знают, как пользоваться телефоном, на который можно загрузить приложение? У многих пожилых людей нет лишних денег, но оказывается, что даже такое поощрение доступно лишь избранным, что не позволяет всем воспользоваться им в равной степени!», - возмущается женщина.