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Доска жалоб: акция в магазине только для избранных! 2

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Доска жалоб: акция в магазине только для избранных!

«В магазинах "Maxima" часто проводятся акции, когда определенный товар доступен с большей скидкой при использовании мобильного приложения "Maxima"!» - пишет на «Доске жалоб» Илона.

«Но такие акции автоматически нарушают права людей, которые не имеют возможности использовать это приложение, а именно у них нет денег, чтобы купить подходящий телефон, или они пожилые люди, у которых телефон с кнопками, и они не знают, как пользоваться телефоном, на который можно загрузить это приложение.

И что делать этим людям? Почему они должны платить больше за продукт? Только потому, что они не могут купить телефон или не знают, как пользоваться телефоном, на который можно загрузить приложение? У многих пожилых людей нет лишних денег, но оказывается, что даже такое поощрение доступно лишь избранным, что не позволяет всем воспользоваться им в равной степени!», - возмущается женщина.

#доска жалоб
71
3

Комментарии (2)

  • VT
    Valery Trubnikov
    15-го февраля

    Кроме приложения есть карточка PALDIES с теми же функциями по скидкам.

    0
    0
  • JB
    Janis Berzin
    14-го февраля

    В Лидл она не ходит или там пенсионерку всё устраивает?

    4
    4

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