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Браже: нет никаких признаков того, что Россия хотела бы мира 2

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Браже: нет никаких признаков того, что Россия хотела бы мира

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары по Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных мирных переговоров.

Как сообщила советник министра Сигне Знотиня-Знота, Браже подчеркнула, что Латвия, как и Украина, и ее союзники, хочет мира, который был бы справедливым и долгосрочным.

По мнению министра иностранных дел, концепт "мир через силу", упомянутый президентом США Дональдом Трампом, является хорошей основой для достижения возможного соглашения.

"Руководящая роль Украины в мирном процессе имеет решающее значение. Любое соглашение должно быть основано на правилах Украины", - напомнила о позиции Латвии Браже.

Политик отметила, что сейчас необходимо максимально поддерживать Украину на поле боя, чтобы Украина имела более сильные позиции и за столом переговоров.

"Европа должна быть представлена на переговорах, так как исход переговоров повлияет на безопасность всей Европы, и Европа является крупнейшим сторонником Украины", - подчеркнула министр иностранных дел Латвии.

Она добавила, что территориальная целостность и границы Украины признаны международным сообществом, и это не изменилось в том числе после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Как сообщалось ранее, президент США в среду заявил, что у него состоялся "продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп также отметил, что договорился с Путиным о "немедленном" начале переговоров по прекращению начатой Россией войны. Кроме того, в среду состоялся разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались способы прекращения войны.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет в среду заявил западным сторонникам Украины, что членство Украины в НАТО нереально. Хегсет посоветовал Киеву отказаться от надежд вернуть все оккупированные Россией территории и готовиться к тому, чтобы путем переговоров достичь мира, поддерживаемого международными силами.

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Так Россия и не хочет, пока не будет капитуляции Украины.

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  • JL
    Janina LV
    13-го февраля

    Если ветер дует с НАТО — Мы кричим: «Так надо, братцы!» Но как только что не так — Быстро в новый влезем флаг.

    Трамп — ворвался, Байден — вышел, Браже в твиттере напишет: «Демократия в беде!» (Кто у власти — те в седле).

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