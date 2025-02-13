«Я убью тебя, русский!» - за нападение на русскоязычного парня в Риге осужден пенсионер

Потерпевший, молодой человек по имени Юрий, дал показания в суде, рассказав, что в тот день он обедал в «Lido», в ушах у него были наушники, и он был сосредоточен на себе. Краем глаза он заметил, что обвиняемый обратился к стоявшим рядом людям, пытаясь их оскорбить. Затем мужчина что-то крикнул в его сторону.

Юрий ответил по-русски: «Что вам нужно?» Затем мужчина сделал ненавистнические замечания и набросился на Юрия с кулаками. Юрий держался до последнего. Затем он схватил пенсионера и прижал его к столу, пока не прибыла охрана. Мужчина был шокирован, поскольку нападавший продолжал кричать о Путине и о том, что он хочет убить Юрия.

Он попросил охранника вызвать полицию, что тот и сделал.

Один из свидетелей, в свою очередь, вспомнил, что мужчины кричали друг на друга. Пенсионер сказал, что нельзя говорить по-русски по телефону, чтобы Юрий убирался «в свою Россию», что его убьет.

Артём — русский, родившийся в Латвии, и его оскорбило, что ему приходится страдать, говоря на родном языке. Другой свидетель вспоминает, что старик не менее десяти раз произнес слово «Путин» и плюнул Юрию в лицо.

И свидетели, и потерпевший давали показания в суде на латышском языке.

Пенсионер Улдис не признал своей вины в произошедшем.

Он утверждает, что после дружеской беседы с тремя ушедшими женщинами он повернулся к человеку в наушниках и сказал ему, что Путин — преступник. Мужчина сначала не отвечал, а потом снял наушники и сказал: «От**ись, мужик». Это оскорбило Улдиса, он подошел к мужчине и сказал, что он русский фашист и Путин. Мужчина повалил его на землю, из-за чего Улдис почувствовал себя униженным.

Прибывший охранник приказал Улдису покинуть помещение, хотя тот пытался объяснить, что произошло. С окровавленным лбом Улдис ушел, выпил крепкий алкоголь и вернулся на место. Кто-то вызвал скорую помощь. Прибывшая полиция забрала Улдиса в приют, поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.