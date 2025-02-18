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Общество сплачивают неэффективно 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
LETA
Общество сплачивают неэффективно

Политика формирования сплоченного общества, проводимая Министерством культуры, не является целенаправленной, носит общий характер, не дает представления о решаемых проблемах, желаемой ситуации и результатах, которых нужно достичь.

Реальное формирование политики сплочения частично перешло к исполнительному учреждению - Фонду интеграции общества и зависит от его инициативности и активности. Вопросами обучения взрослых жителей страны латышскому языку занимаются сразу несколько учреждений, что создает высокий риск нерационального использования ресурсов. Такие выводы содержатся в отчете "Политика интеграции общества - неясная и несогласованная", который представила директор четвертого ревизионного департамента Государственного контроля Инга Вилка.

Комментируя заключение Госконтроля, министр культуры Агнесе Лаце признала, что политика интеграции общества в Латвии годами сталкивалась с проблемами координации и планирования, которые не входили в число политических приоритетов. В настоящее время Министерство культуры активно работает над планированием политики в области интеграции общества, ее эффективной координацией и определением результатов.

В отчете Госконтроля отмечается, что реализованные ранее меры не были эффективными для формирования сплоченного общества и достижения целей Национального плана развития на 2021-2027 годы, также нет ясной информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в данной сфере, их взаимосвязи и влиянии на ожидаемые результаты, не ведется учет общего объема государственных и европейских средств, выделяемых на эти цели.

#политики #общество
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    "Политика интеграции общества в Латвии годами сталкивалась с проблемами координации и планирования" - щаас как спланируют, скоординируют и все сплотятся: богатые и бедные, русскоязычные и латыши, гомосэксуалисты и остальные, наниматели, рабовладельцы с трудящимися. Главное побольше средств из бюджета выделить. Можно подешевле и эффективнее с помощью концлагерей и газовых камер, но цель то одинаковая - сплотиться вокруг нации, государства, языка - "айн Райх, айн Фолк"!

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