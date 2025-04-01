Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Как указала инициаторская группа «За оборону Латвии», целью инициативы является внесение изменений в латвийское законодательство, чтобы каждому гражданскому лицу было разрешено законно приобретать и использовать бронежилеты и шлемы высокого уровня защиты (NIJ III и IV). Это позволило бы эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, терроризма и преступности.

В инициативе предлагается отменить запрет на покупку и использование бронезащиты NIJ III и IV для гражданских лиц. Также предлагается установить обязательную сертификацию всей доступной на рынке брони в соответствии с международными стандартами, чтобы жители могли быть уверены в качестве и надёжности приобретаемых средств защиты.

Кроме того, инициатива предусматривает введение упрощённой регистрации для контроля оборота и предотвращения злоупотреблений, не ограничивая при этом возможности граждан заботиться о собственной безопасности. Группа также предлагает ограничить участие посредников в процессе продажи — обязать сообщать регулирующим органам о перепродаже бывшей в употреблении брони, чтобы предотвратить незаконную торговлю и распространение продукции с сомнительным происхождением. Также предлагается уточнить статус товаров — исключить бронежилеты и шлемы из списка «военной продукции», сохранив строгий контроль над их экспортом и вывозом за пределы страны.

По мнению инициативной группы, такие изменения увеличили бы возможности жителей защищать себя и своих близких в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой войны и терроризма. Изменения в законодательстве также помогли бы сократить теневую экономику и улучшить государственный контроль за распространением брони. Местный рынок защитного снаряжения и производители получили бы новые возможности для развития, что стимулировало бы предпринимательство и инновации. В условиях кризиса и угрозы население было бы лучше подготовлено, способствуя укреплению общей безопасности страны.