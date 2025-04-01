Baltijas balss logotype

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение 4 844

Наша Латвия
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
ФОТО: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за право каждого жителя приобретать высококлассное защитное снаряжение, пишет ЛЕТА.

Как указала инициаторская группа «За оборону Латвии», целью инициативы является внесение изменений в латвийское законодательство, чтобы каждому гражданскому лицу было разрешено законно приобретать и использовать бронежилеты и шлемы высокого уровня защиты (NIJ III и IV). Это позволило бы эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, терроризма и преступности.

В инициативе предлагается отменить запрет на покупку и использование бронезащиты NIJ III и IV для гражданских лиц. Также предлагается установить обязательную сертификацию всей доступной на рынке брони в соответствии с международными стандартами, чтобы жители могли быть уверены в качестве и надёжности приобретаемых средств защиты.

Кроме того, инициатива предусматривает введение упрощённой регистрации для контроля оборота и предотвращения злоупотреблений, не ограничивая при этом возможности граждан заботиться о собственной безопасности. Группа также предлагает ограничить участие посредников в процессе продажи — обязать сообщать регулирующим органам о перепродаже бывшей в употреблении брони, чтобы предотвратить незаконную торговлю и распространение продукции с сомнительным происхождением. Также предлагается уточнить статус товаров — исключить бронежилеты и шлемы из списка «военной продукции», сохранив строгий контроль над их экспортом и вывозом за пределы страны.

По мнению инициативной группы, такие изменения увеличили бы возможности жителей защищать себя и своих близких в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой войны и терроризма. Изменения в законодательстве также помогли бы сократить теневую экономику и улучшить государственный контроль за распространением брони. Местный рынок защитного снаряжения и производители получили бы новые возможности для развития, что стимулировало бы предпринимательство и инновации. В условиях кризиса и угрозы население было бы лучше подготовлено, способствуя укреплению общей безопасности страны.

Читайте нас также:
#безопасность
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    Нужно так же начать сбор подписей за право беспрепятственного посещения в полной экипировки не только общественных мест и заведений, но государственных учреждений.

    5
    0
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    "Это позволило бы эффективнее защищать свою жизнь и здоровье в условиях угрозы войны, терроризма и преступности" - шутка или МануБалс прибежище идиотов и способ легимитизации самых вредных инициатив правящего класса?

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    Очередной бизнес-проект по сбору бабла с населения. Кстати, Путин нападает уже послезавтра или позавчера. А нет сегодня после обеда.

    5
    1
  • AB
    Anna Belova
    1-го апреля

    С какой целью? Если на нас нападут, нам будет жопа и так и так. Поэтому почините дороги

    12
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 230
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 594
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 433
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 516

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 2
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 41
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 35
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 41
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 53
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 79
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 2
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 41
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео