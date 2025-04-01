Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС

Проживающие в Латвии граждане России с сегодняшнего дня до 16 мая будут сдавать экзамены по государственному языку для подачи заявления на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, пишет ЛЕТА.

Экзамен по государственному языку необходимо сдать один раз — в указанные Агентством развития образования дату и место, о которых агентство сообщает в течение десяти рабочих дней после регистрации заявления.

В середине прошлого лета вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России обязаны подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня этого года.

В числе прочего необходимо предоставить подтверждение успешной сдачи экзамена по государственному языку. Как и прежде, требование о знании языка распространяется на лиц в возрасте до 75 лет.

Две недели назад были приняты изменения в правилах Кабинета министров, которые позволяют гражданам России зарегистрироваться на экзамен по знанию латышского языка для получения статуса постоянного жителя ЕС, постановило правительство.

При необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторную сдачу экзамена до 16 июня и пройти её до 30 сентября. В этом случае документы на статус постоянного жителя ЕС можно будет подать до 31 октября.

Если гражданин России не сдаст экзамен по государственному языку до 30 сентября, он сможет сдать его в общем порядке, начиная с 1 октября.

В настоящее время планируется, что экзамен для получения разрешения на постоянное проживание предстоит сдать 2494 гражданам России. По данным Министерства образования и науки, на данный момент его успешно сдали как минимум 520 человек.

Граждане России должны уплатить государственную пошлину в размере 52 евро за экзамен по государственному языку.

В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, подавшие заявку, но не сдавшие экзамен по уважительной причине или не сдавшие его успешно, могут получить разрешение на проживание сроком до двух лет.

Это не касается тех граждан России, которые получили разрешение на постоянное проживание в соответствии с так называемым Законом об иностранцах и для которых ранее не требовалось знание языка.