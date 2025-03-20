С 1 сентября 2024 года обязательным предметом для всех общеобразовательных и профессиональных учебных заведений республики стало обучение обороне государства (ООГ).

Три десятилетия назад такие уроки назывались Начальная военная подготовка (НВП).

В соответствии с уроками ООГ был создан единый стандарт образования, а помощь учебным заведениям стали оказывать Министерство обороны и подотчетный ему Центр яунсардзе.

Во вторник правительство рассмотрело представленный министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные") отчет, согласно которому до 2027 года надо реализовать "направление действий "Безопасность", предусматривая укреплять дееспособность человека в случаях угроз, чтобы жители были бы способны самостоятельно идентифицировать риски, полагаться и сотрудничать с соответственными государственными службами".

В рамках школьного и профессионального образования предмет ООГ осваивался в 273 учебных заведениях 18 000 учащимися. А 8000 молодых людей присоединилось к движению яунсаргов.

Впрочем, оборонное обучение не проводится для получающих образование по международным, заочным и дистанционным программам, а также для учеников в местах заключения. Всего получается немало не охваченных — 15,1%.

Яунсарги намерены присоединить к себе и школьников–заочников, в общем числе 500.

"Преодолевая трудности, работая в команде и создавая тесные узы дружбы со сверстниками, лагеря ООГ предоставляют участникам практический опыт и взращивают патриотизм к государству и готовность его защищать", — оптимистично гласит документ Минобороны.

Желающих попасть в летние лагеря даже больше, чем те могут принять. Это, разумеется, довольно просто объяснить: ныне лагеря спорта и развития стоят порядка 500 евро, а вот у военных можно оставить свое чадо на всем готовом.

Однако все это финансируется из госбюджета, т. е. средств налогоплательщиков. В этом году, например, запланировано потратить 16 311 021 евро, т. е. на примерно 3,7 миллиона больше, чем в прошлом.

Детьми в военной форме занимаются 349 профессиональных инструкторов, которые получат за это вознаграждение в размере 9 306 204 евро. Соответственно, если пересчитать на человека и 12 месяцев, то получим средний оклад в 2222,11 евро.

О такой зарплате учителя Латвии могли бы только мечтать…