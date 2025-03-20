Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сыны полка: к обороне Латвии готовятся дети–солдаты 6 2775

Наша Латвия
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Готов к труду и обороне?

Готов к труду и обороне?

ФОТО: пресс-фото

С 1 сентября 2024 года обязательным предметом для всех общеобразовательных и профессиональных учебных заведений республики стало обучение обороне государства (ООГ).

Три десятилетия назад такие уроки назывались Начальная военная подготовка (НВП).

В соответствии с уроками ООГ был создан единый стандарт образования, а помощь учебным заведениям стали оказывать Министерство обороны и подотчетный ему Центр яунсардзе.

Во вторник правительство рассмотрело представленный министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные") отчет, согласно которому до 2027 года надо реализовать "направление действий "Безопасность", предусматривая укреплять дееспособность человека в случаях угроз, чтобы жители были бы способны самостоятельно идентифицировать риски, полагаться и сотрудничать с соответственными государственными службами".

В рамках школьного и профессионального образования предмет ООГ осваивался в 273 учебных заведениях 18 000 учащимися. А 8000 молодых людей присоединилось к движению яунсаргов.

Впрочем, оборонное обучение не проводится для получающих образование по международным, заочным и дистанционным программам, а также для учеников в местах заключения. Всего получается немало не охваченных — 15,1%.

Яунсарги намерены присоединить к себе и школьников–заочников, в общем числе 500.

"Преодолевая трудности, работая в команде и создавая тесные узы дружбы со сверстниками, лагеря ООГ предоставляют участникам практический опыт и взращивают патриотизм к государству и готовность его защищать", — оптимистично гласит документ Минобороны.

Желающих попасть в летние лагеря даже больше, чем те могут принять. Это, разумеется, довольно просто объяснить: ныне лагеря спорта и развития стоят порядка 500 евро, а вот у военных можно оставить свое чадо на всем готовом.

Однако все это финансируется из госбюджета, т. е. средств налогоплательщиков. В этом году, например, запланировано потратить 16 311 021 евро, т. е. на примерно 3,7 миллиона больше, чем в прошлом.

Детьми в военной форме занимаются 349 профессиональных инструкторов, которые получат за это вознаграждение в размере 9 306 204 евро. Соответственно, если пересчитать на человека и 12 месяцев, то получим средний оклад в 2222,11 евро.

О такой зарплате учителя Латвии могли бы только мечтать…

×
Читайте нас также:
#армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
0
0
47
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео