«Действительно инновационный проект» - Слайдиньш о новинке ГУР Украины

Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Действительно инновационный проект» - Слайдиньш о новинке ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что ему нужны новые подходы и инструменты для ведения информационной войны против России, сообщил в эфире TV24 майор НВС, офицер земессардзе Янис Слайдиньш.

«Это линия фронта, где, конечно, очень сложно победить Россию. Мы много об этом говорили, потому что теми ресурсами, которые есть у России для различных психологических и информационных операций, можно просто восхищаться. Но очевидно, что это очень важный компонент. То, что Украина ведет эту информационную войну, можно только приветствовать, но этого недостаточно», — прокомментировал Слайдиньш.

Поэтому ГУР Украины поддерживает идею создания «информационных войск как элемента системной обороны государства», сообщил Слайдиньш.

«Возможно, это правильное решение», — добавил он в знак согласия.

Можно ли считать это украинское решение новаторским? Слайдиньш уверен, что это действительно инновационный проект, но он потребует достаточных финансовых ресурсов.

«Очевидно, что необходимо пытаться с этим бороться...Также очевидно, что Россия будет делать все возможное и продолжать свои информационные атаки, даже если будет какое-то перемирие или мир. Они будут пытаться раскачать Украину изнутри», — считает майор ВСН.

Еще одной причиной, по которой Украина хочет создать информационную армию, вероятно, является то, что в случае мира «начнутся политические трения в самой Украине». Пока идет война, украинцы едины, сказал Слайдиньш. Если на Украине и происходят «политические трения», то они носят массовый характер, а не такой, как это принято в Латвии.

«Все гораздо шире. Очевидно, что Россия точно не пожалеет усилий, чтобы расшатать Украину изнутри», — подытожил Слайдиньш в эфире TV24, рассказывая о планах украинской ГУР по созданию информационной армии.

#война РФ и Украины #мнения
