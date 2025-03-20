Министерство экономики (МЭ) совместно с Министерством обороны (МО) разработает изменения в регулировании, чтобы сократить общее время, необходимое для создания военного производства, говорится в утвержденной правительством стратегии поддержки оборонной индустрии и инноваций на 2025–2036 годы, пишет LETA.

В частности, планируется обеспечить упрощенные возможности для создания промышленных зон и промышленных территорий с соответствующим целевым назначением земель, что облегчит процесс начала строительства. Также предусмотрены послабления в публичных процедурах, связанных со строительством.

Кроме того, уточняются отдельные условия: проект должен соответствовать конкретным потребностям Национальных вооруженных сил (НВС) и получить одобрение МО или Кабинета министров. Также проект должен быть национально значимым, с установленными критериями, такими как минимальный объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.

Дополнительно МЭ усовершенствует условия получения «зеленого коридора» для ускорения разработки продукции и технологий двойного и военного назначения. «Зеленый коридор» позволяет предприятиям в более короткие сроки получать необходимую документацию для реализации запланированных мероприятий. В стратегии указано, что этот механизм упростит регулирующие и административные процессы, ускоряя инновации и сокращая время разработки продукции и вывода ее на рынок.

В настоящее время специальные разрешения на производство военной продукции выданы 95 предприятиям, два из которых имеют сертификат военного производителя. Для привлечения иностранных инвестиций стратегия предусматривает оптимизацию процесса выдачи лицензий, что упростит и ускорит их получение, особенно в случаях, когда зарегистрированное в Латвии предприятие принадлежит иностранным гражданам или компаниям.

В стратегии отмечается, что развитие оборонной индустрии связано с крупными инвестициями, поэтому для обеспечения конкурентных преимуществ необходимо создать стимулы для масштабных проектов в Латвии.

Одним из инвестиционных источников для военной индустрии с 2021 года является реализуемая Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) совместно с финансовым институтом развития «Altum» государственная программа «Крупные инвестиционные займы со скидкой капитала». Ее цель – поддержка предпринимателей в реализации жизнеспособных бизнес-проектов, способствующих развитию, конкурентоспособности, увеличению экспорта и финансированию инвестиций в новые технологии и оборудование.

В рамках инвестиционного проекта предприниматель должен будет вкладывать средства в запуск, расширение и повышение эффективности производства. После реализации проекта и достижения результатов основной долг «Altum» будет списан. Размер скидки по займу может составлять до 30% от соответствующих проектных затрат, но не более 10 миллионов евро.

В стратегии отмечается, что в этой программе государственные средства возвращаются в бюджет в течение пяти–семи лет через уплату налога на добавленную стоимость, при этом создаются рабочие места, а латвийские компании становятся более конкурентоспособными на международном рынке. МО считает необходимым продолжать развитие и финансирование этой программы, используя средства Европейского Союза (ЕС) и национального бюджета.

В последующие годы планируется увеличить объем финансирования, доведя общий бюджет программы до 80 миллионов евро, включая поддержку инвестиционных проектов в индустрии военной и двойного назначения продукции.

Для создания и развития устойчивой и конкурентоспособной на международном уровне оборонной технологической и индустриальной базы необходимы дополнительные механизмы поддержки. Поэтому МЭ продолжит пересматривать различные инструменты помощи, расширяя возможности финансирования разработки продукции двойного назначения, во многом опираясь на средства фондов ЕС.

В стратегии подчеркивается, что создание новых мощностей военного производства в стране является важным фактором обеспечения потребностей НВС, а также национальной безопасности и обороны. В условиях текущей геополитической ситуации в Европе происходит максимизация мощностей оборонной промышленности. В связи с этим приоритетной задачей является развитие военного производства в Латвии, а для этого необходимо обеспечить соответствующую нормативную базу.

Ранее сообщалось, что до 2028 года МО планирует удвоить объем закупок для НВС у местной индустрии, доведя его до 20% от общего объема закупок, а к 2036 году – до 30%.

Кроме того, к 2028 году МО намерено увеличить финансирование исследований, технологического развития и инноваций в оборонной сфере, доведя его до 1,5% от бюджета обороны.

Министерство надеется, что к 2028 году вклад оборонной индустрии в экономику Латвии достигнет 3% от ВВП.