Министр обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что британских военных, возможно, придется вывести с нынешних позиций в странах Балтии, чтобы сформировать миротворческий контингент в Украине.

Поллард сообщил в эфире Times Radio, что на сегодняшней встрече военных руководителей более чем 20 стран, проходящей в Нортвуде, будут обсуждаться детали планирования, чтобы определить, каким образом может быть сформирован миротворческий контингент в Украине.

В интервью BBC он отметил, что военные руководители рассмотрят, что может сделать каждая страна. "Важно понимать: если развертывание сил [на Украине] означает передислокацию военных ресурсов или возможностей, которые уже развернуты, то как мы выполним свои обязательства, чтобы убедиться, что мы не просто перемещаем все наши имеющиеся ресурсы в одно место и не оставляем другие фланги НАТО без защиты", - сказал Полланд.

По сообщению The Times, эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе Соединенному Королевству будет сложно отправить в Украину даже 10 000 солдат, поскольку британская армия малочисленна и уже выполняет миссии в таких странах, как Эстония.

Великобритания разместила в Эстонии и Польше около 900 военнослужащих в рамках операции "Кабрит" – вклада Великобритании в наращивание восточного фланга НАТО после вторжения России в Украину.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не потерпит присутствия сил НАТО в Украине, независимо от их роли.

США также не желают предоставлять необходимую противовоздушную оборону, которая, как утверждают потенциальные участники миротворческой операции, им нужна.

Возможный вклад союзников в обеспечение безопасности Украины не изменит и никак не отразится на их присутствии в Эстонии и шире – в Балтийском регионе. Как заявил министр обороны Ханно Певкур, в Эстонии по-прежнему находится боевая группа НАТО под руководством Великобритании, а также ведется подготовка к первой передислокации усиленной бригады Великобритании в Эстонию.

"Сейчас между союзниками ведутся первичные обсуждения возможной отправки в Украину европейских сил для обеспечения безопасности. Эстония участвует в этих обсуждениях, однако никаких решений пока не принято. Эстония и многие другие европейские союзники твердо убеждены, что возможный вклад Европы не должен ослаблять оборонительный и сдерживающий потенциал восточного фланга НАТО. Наши союзники, включая Великобританию, неоднократно подчеркивали, что возможная помощь Украине не скажется на их присутствии в Балтийском регионе. В Эстонии по-прежнему базируется боевая группа НАТО под британским руководством, и мы продолжаем готовиться к первому развертыванию усиленной британской бригады в мае в рамках учений Siil", - пояснил Певкур.

Постоянное присутствие Великобритании в Эстонии в формате батальонной боевой группы, а также выделение дополнительной британской бригады для защиты Эстонии являются результатом долгосрочных договоренностей, достигнутых на саммитах НАТО и закрепленных в соглашении о военном сотрудничестве между Эстонией и Великобританией. "Пересмотр этих соглашений определенно не стоит на повестке дня", - подчеркнул Певкур.