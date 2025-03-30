Лагерь строгого режима: правительство ЛР запретило насильникам и педофилам проводить лето с чужими детьми

Несмотря на холодную погоду, весеннее солнышко все настойчивее напоминает, что не за горами лето. А значит, скоро и летние каникулы – радость для школьников и дополнительный источник забот для взрослых.

Именно поэтому уже сейчас многие предусмотрительные родители задумываются о летних лагерях.

Новые требования от властей

Вопросом организации и функционирования детских лагерей озаботилось и правительство. В частности, Кабинет министров утвердил изменения в соответствующих Правилах КМ, сделав особый акцент на поправках, призванных предотвратить в детских лагерях случаи какого бы то ни было вида насилия.

Одно из главных изменений связано с повышением требований к сотрудникам. Поправки предусматривают, что как руководство (администрация), так и остальной персонал, так или иначе вовлеченный в деятельность лагеря, обязан соблюдать требования Закона о защите прав детей.

Соответственно, работать в детском лагере запрещено лицам, которые:

суд применил принудительные меры медицинского характера, предусмотренные Уголовным законом;

были осуждены за насилие или угрозу насилия (за исключением лиц, имеющих разрешение, выданное Центром прав защиты детей);

были подвергнуты наказанию в виде административного штрафа за физическое или эмоциональное насилие над детьми (если с момента вступления решения в силу не прошло трех лет);

были осуждены за преступные деяния против нравственности и половой неприкосновенности.

В новой версии Правил уточнен и ужесточен порядок сертификации руководителей лагерей и надзор за их деятельностью. Так, в дальнейшем Государственное агентство развития образования сможет аннулировать удостоверение руководителя лагеря, если он не соответствует критериям, изложенным в Законе о защите прав детей.

Агентство может также приостановить действие удостоверения руководителя лагеря, если в отношении его возбуждено уголовное дело за совершение преступного деяния, предусмотренного Законом о защите прав детей, или возбуждено дело об административном правонарушении за совершение административного правонарушения, предусмотренного упомянутым Законом (включая физическое или эмоциональное насилие над детьми, причинение легких телесных повреждений, продажу табачных изделий или алкогольных напитков несовершеннолетним и т. д.).

В поправках определено, что ответственность за организацию и функционирование лагеря несет организатор детского лагеря (юридическое лицо). Если организатор по каким-либо причинам не может обеспечить работу лагеря, он обязан немедленно передать детей их законным представителям (родителям, опекунам и т. д.).

В свою очередь, для получения сертификата руководителя детского лагеря представителям администрации нужно будет не только пройти 72-часовые курсы подготовки руководителей, реализуемые Государственным агентством развития образования, но и сдать проверочный экзамен. А через пять лет после получения сертификата руководителю лагеря необходимо повысить свою профессиональную компетентность, пройдя 36-часовую программу.

Безопасность на первом месте

Особое внимание уделено безопасности и профилактике насилия (эмоционального, физического и др.). Установлено, что правила внутреннего распорядка и безопасности детского лагеря должны включать условия по предупреждению травматизма, выполнение требований пожарной безопасности, действия по соблюдению требований общей безопасности, а также запрет на употребление в лагере табачных изделий, средств травяного курения, электронных курительных устройств, алкогольных напитков, наркотических, психотропных и иных веществ, вызывающих зависимость.

В Правила внутреннего распорядка лагеря должен быть включен алгоритм действий в случае проявления насилия, а также превентивные меры для предупреждения любого вида насилия. Поправки также коснулись процедуры регистрации лагеря. Предусматривается, что организатор должен обеспечить регистрацию лагеря на специальном сайтене позднее чем за месяц до начала работы лагеря.