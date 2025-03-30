Малозамеченным в общественном пространстве осталось решение, принятое на этой неделе Кабинетом министров — "О принятии в гражданство Латвии в порядке натурализации". А между тем оно обозначило ряд немаловажных трендов.

Прежде всего можно констатировать, что радикальное сокращение числа натурализуемых — уже позади. Если в 2021 году мы стукнулись об абсолютный минимум новых граждан, всего 419, то в 2024 году было уже 694.

Что, к сожалению, меньше, чем даже в первом году, когда была начата натурализация — в 1995 году паспорта Латвии получили 984 человека.

Тогда процесс принятия в граждане обуславливался т. н. "окнами", а в 1999 году их отменили, и количество тут же скакнуло до 12 427. Максимальное же число новограждан достигнуто в 2006 году — 16 439.

После чего начался резкий и постоянный спад, и уже в течение последнего десятилетия в год ни разу не натурализовалось более тысячи человек. Думается, и в ближайшем будущем мы будем "танцевать" где–то около этой цифры.

Обращает на себя внимание национальность претендентов на гражданство в последней "порции" — из 58 человек, в т. ч. трое несовершеннолетних детей, русских только чуть больше половины (56%).

Присутствуют, кроме белорусов (16%) и украинцев (9%), также и бразилец, афганец, румын, азербайджанец, литовец и… латыш! Да, таковы парадоксы местного законодательства — что порой и представителям титульной нации приходится получать гражданство путем натурализации.

Чтобы стать гражданином, одной успешной сдачи экзаменов и торжественного обещания хранить лояльность недостаточно, претенденты должны пройти проверку аж в 13 различных инстанциях.

Кроме всего прочего, согласно прошлогоднему вердикту Верховного суда, неграждане, желающие стать подданными ЛР, обязаны иметь декларируемое местожительства именно в нашей стране. Ну а если они постоянно живут где–то за рубежом, то это "указывает на прекращение юридических связей с Латвией и также известное отдаление от включения в местное общество".

На этом фоне представляет разительный контраст усиленная работа чиновников Управления по делам миграции и гражданства, например, в Австралии — где были задействованы мобильные станции по выдаче паспортов тем потомкам граждан ЛР, которые не только не знают латышского языка, но и ни разу не были у нас в стране.