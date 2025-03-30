Baltijas balss logotype

Весенний ручеек натурализации: бразилец, афганец и... латыш обрели паспорта ЛР 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Для многих неграждан, получивших паспорта, они стали лишь проездным документом — средством, чтобы покинуть Латвию.

Для многих неграждан, получивших паспорта, они стали лишь проездным документом — средством, чтобы покинуть Латвию.

ФОТО: LETA

Малозамеченным в общественном пространстве осталось решение, принятое на этой неделе Кабинетом министров — "О принятии в гражданство Латвии в порядке натурализации". А между тем оно обозначило ряд немаловажных трендов.

Прежде всего можно констатировать, что радикальное сокращение числа натурализуемых — уже позади. Если в 2021 году мы стукнулись об абсолютный минимум новых граждан, всего 419, то в 2024 году было уже 694.

Что, к сожалению, меньше, чем даже в первом году, когда была начата натурализация — в 1995 году паспорта Латвии получили 984 человека.

Тогда процесс принятия в граждане обуславливался т. н. "окнами", а в 1999 году их отменили, и количество тут же скакнуло до 12 427. Максимальное же число новограждан достигнуто в 2006 году — 16 439.

После чего начался резкий и постоянный спад, и уже в течение последнего десятилетия в год ни разу не натурализовалось более тысячи человек. Думается, и в ближайшем будущем мы будем "танцевать" где–то около этой цифры.

Обращает на себя внимание национальность претендентов на гражданство в последней "порции" — из 58 человек, в т. ч. трое несовершеннолетних детей, русских только чуть больше половины (56%).

Присутствуют, кроме белорусов (16%) и украинцев (9%), также и бразилец, афганец, румын, азербайджанец, литовец и… латыш! Да, таковы парадоксы местного законодательства — что порой и представителям титульной нации приходится получать гражданство путем натурализации.

Чтобы стать гражданином, одной успешной сдачи экзаменов и торжественного обещания хранить лояльность недостаточно, претенденты должны пройти проверку аж в 13 различных инстанциях.

Кроме всего прочего, согласно прошлогоднему вердикту Верховного суда, неграждане, желающие стать подданными ЛР, обязаны иметь декларируемое местожительства именно в нашей стране. Ну а если они постоянно живут где–то за рубежом, то это "указывает на прекращение юридических связей с Латвией и также известное отдаление от включения в местное общество".

На этом фоне представляет разительный контраст усиленная работа чиновников Управления по делам миграции и гражданства, например, в Австралии — где были задействованы мобильные станции по выдаче паспортов тем потомкам граждан ЛР, которые не только не знают латышского языка, но и ни разу не были у нас в стране.

#натурализация #гражданство латвии
8
27

Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го марта

    И бразильцу дали и даже афганцу дали, а вот латвийским неграм гражданство вообще не положено, по известным причинам!

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го марта

    Берите с Ланги пример. Пара русофобских высказываний и третья категория.

    26
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео