Нет отмены русской культуры, есть отмена русского быдла: латышский режиссер

— У всех известных в Латвии и за ее пределами людей я спрашиваю об отмене русской культуры…

— Нет отмены культуры. Русская культура никуда не исчезла, она есть. Если говорить об отмене, то есть отмена русского быдла. В России были выборы президента – уж не знаю, демократические или недемократические, и Россия сама выбрала фашиста. И в разных странах на это негативная реакция. Но музыку Чайковского продолжают играть. Музыканты, художники, актеры, которые не согласны с фашистской московской диктатурой, приезжают, они не запрещены, они выступают.

Нынешнюю геополитическую ситуацию в мире породила Россия, ее руководство.

Ответственность за негативное отношение к русскому языку в Латвии, Литве, Грузии и др. несут те, кто сидят в Кремле, и те равнодушные, которые молчаливо разрешают этому ужасу происходить. Не бойся друга, он может лишь предать тебя; не бойся врага, он может тебя только убить; бойся равнодушных – это с их молчаливого согласия предают и убивают. Это истина.

Я и не хочу об этом говорить, но и не могу не говорить. Я очень негативно отношусь к тому, что сейчас делает Москва. Я учился в Москве, бОльшая часть моих сокурсников, у нас был большой актерско-режиссерский курс у Кнебель, в Тель-Авиве, Нью-Йорке, во Франции – разъехались по миру. Меньшая часть осталась в России. У нас в WhatsApp была группа курса 1988 года выпуска, началась война, и мнения разделились. Разные позиции.