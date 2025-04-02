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У создателей «Потока» теперь и орден. Ринкевич раздает высшие государственные награды 3 848

Lifenews
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
У создателей «Потока» теперь и орден. Ринкевич раздает высшие государственные награды

Создатели оскароносного анимационного фильма «Поток» были сегодня награждены Орденом Трех звезд, говорится на сайте президента Латвии.

Сообщается, что орден получил режиссер, сценарист и автор музыки «Потока» Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор Матис Кажа, а также Рихард Залюпе.

Кроме того, орден Трех Звезд сегодня получил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Латвии Кристиан Хельт. Награду выдали писателю, поэту, переводчику Виктору Калниньшу, директору Института клинической и профилактической медицины Факультета медицины и естественных наук Латвийского университета, профессору Марцису Лейсу, профессору кафедры педиатрии медицинского факультета Рижского университета им. П. Страдыня доктору Валдису Станевичу, а также скульптору Иманту Тиллерсу.

Орден также был вручен Ивару Кроненбергсу - руководителю отдела системного управления АО «Augstsprieguma tīkls», директору музея «Рижский центр югендстиля», доценту Рижского технического университета Агриту Типани, а также ведущей Латвийского радио и редактору новостей Службы новостей Латвийского радио Парсле Земите.

Напомним, в начале марте на церемонии вручения “Оскара” произошла сенсация - латвийский анимационный фильм получил золотую статуэтку в категории “Лучший анимационный фильм”.

Это первая номинация Латвии на Оскаре - и первая победа. Всего же у этого фильма уже 76 наград международных кинофестивалей.

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(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    3-го апреля

    Если говорить со стороны обывателя мультик с весьма посредственной графикой всё в полу мраке да и животные какие-то квадратные ,кстати многим детям не нравится. Из личного опыта.

    0
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    3-го апреля

    Это точно , у всего должны быть рамки . К сожалению это начинает замозоливать глаза.

    0
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го апреля

    Если, так просто, раздавать высший государственный орден, значит он ничего не стоит, разве что сделать из него брелок для ключей.

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