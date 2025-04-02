У создателей «Потока» теперь и орден. Ринкевич раздает высшие государственные награды

Создатели оскароносного анимационного фильма «Поток» были сегодня награждены Орденом Трех звезд, говорится на сайте президента Латвии.

Сообщается, что орден получил режиссер, сценарист и автор музыки «Потока» Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор Матис Кажа, а также Рихард Залюпе.

Кроме того, орден Трех Звезд сегодня получил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Латвии Кристиан Хельт. Награду выдали писателю, поэту, переводчику Виктору Калниньшу, директору Института клинической и профилактической медицины Факультета медицины и естественных наук Латвийского университета, профессору Марцису Лейсу, профессору кафедры педиатрии медицинского факультета Рижского университета им. П. Страдыня доктору Валдису Станевичу, а также скульптору Иманту Тиллерсу.

Орден также был вручен Ивару Кроненбергсу - руководителю отдела системного управления АО «Augstsprieguma tīkls», директору музея «Рижский центр югендстиля», доценту Рижского технического университета Агриту Типани, а также ведущей Латвийского радио и редактору новостей Службы новостей Латвийского радио Парсле Земите.

Напомним, в начале марте на церемонии вручения “Оскара” произошла сенсация - латвийский анимационный фильм получил золотую статуэтку в категории “Лучший анимационный фильм”.

Это первая номинация Латвии на Оскаре - и первая победа. Всего же у этого фильма уже 76 наград международных кинофестивалей.