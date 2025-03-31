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Инфекцией, вызванной кишечной палочкой, заразились уже 36 человек 0

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Инфекцией, вызванной кишечной палочкой, заразились уже 36 человек
ФОТО: Unsplash

Инфекцией, вызываемой продуцирующей шигатоксин кишечной палочкой E. coli, на данный момент заразились 36 человек, рассказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Нове единство") в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Большинство заболевших — 34 человека — дети. Ещё у семи детей наблюдаются клинические симптомы заболевания. Абу Мери пояснил, что у инфекции длительный инкубационный период, поэтому трудно сказать, у скольких из контактных детей могут проявиться симптомы.

До сих пор не удалось установить пищевой продукт или иной общий для заболевших фактор, который мог бы быть источником заражения. Поэтому каждому крайне важно строго соблюдать требования гигиены.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) совместно с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) на данный момент посетили 19 дошкольных учреждений и две начальные школы.

Как уже сообщалось, в субботу в Детской клинической университетской больнице лечились 19 детей с инфекцией кишечной палочки, сообщила представитель по связям с общественностью больницы Илзе Олштейна.

Ситуация в больнице остаётся нестабильной – одни дети с подтверждённой инфекцией поступают в стационар, другие выписываются и продолжают лечение дома, пояснила Олштейна.

ЦПКЗ в сотрудничестве с ПВС продолжает эпидемиологическое расследование, всё ещё пытаясь установить источник заболевания. Также ЦПКЗ взаимодействует с затронутыми дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.

ПВС ранее сообщила, что проверки были проведены в пищеблоках следующих учреждений: Рижского 170-го, 104-го, 132-го, 241-го дошкольных учреждений, учреждений "Laismiņa", "Dardedze", "Zīļuks", "Zilbīte", а также Рижского центра детей и молодежи "Auseklis".

Услуги общественного питания или поставку продуктов питания всем этим учреждениям, по информации ПВС, оказывало предприятие "Žaks-2" или объединение "Gardbrīdis", созданное "Žaks-2" и SIA "Deliment". Крупнейшей владелицей обеих компаний является Жанна Гаевская.

Технолог предприятия "Žaks-2" Илона Дреймане сообщила агентству ЛЕТА, что компания сотрудничает с ЦПКЗ и ПВС для выяснения причины вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Также проверки проводились в пищеблоке детского сада "Saulīte" в Саласпилсе.

ЦПКЗ поясняет, что в кишечнике всех людей и животных имеются бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Обычно они безвредны и являются частью нормальной микрофлоры. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины и вызывать тяжёлые заболевания.

Эти штаммы называют STEC/VTEC — шигатоксин- или веротоксин-продуцирующая E. coli. Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, а в некоторых случаях приводят к острой почечной недостаточности, требующей интенсивного лечения.

Основной резервуар этих штаммов — травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма человека или животного с фекалиями. Заражение может произойти через инфицированные продукты — недостаточно термически обработанное говяжье мясо, непастеризованное молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна и передача инфекции от человека к человеку.

ЦПКЗ напоминает тщательно термически обрабатывать пищу, мыть под проточной водой фрукты и овощи, особенно те, которые не будут термически обработаны перед употреблением. При появлении симптомов инфекции — спазмов в животе или кровавой диареи — следует немедленно обратиться к врачу.

В Латвии эта инфекция в прошлом году была зарегистрирована в 42 случаях. В среднем в месяц регистрируются четыре-пять таких случаев, отмечает ЦПКЗ.

#инфекции
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