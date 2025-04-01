В руководстве отдельных крупных компаний преимущество одного из полов не должно быть более двух третей

Для обеспечения гендерного равенства в некоторых крупных компаниях представители одного пола не смогут составлять более двух третей правления, говорится в законе о гендерном балансе в органах управления акционерных компаний, одобренном правительством во вторник.

Закон будет применяться к компаниям, чьи акции котируются на регулируемом рынке и соответствуют ряду критериев. Он будет применяться к акционерным компаниям, чей юридический адрес находится в Латвии в течение двух финансовых лет, у которых среднее число работников составляет не менее 250 человек, оборот нетто составляет не менее 50 миллионов евро или общий баланс - не менее 43 миллионов евро.

При таких условиях закон будет применяться к очень небольшому числу компаний. По данным базы данных AS «Nasdaq» Riga, по состоянию на 19 сентября 2024 года в Латвии было только два таких общества капитала, сообщает Министерство благосостояния (МБ).

Эти компании должны будут обеспечить, чтобы представители недостаточно представленного пола занимали не менее 40 % должностей в наблюдательном совете или не менее 33 % всех должностей в наблюдательном совете и правлении.

Соответствующие компании должны выполнить хотя бы одно из требований до 30 июня этого года. Акционерные компании, которые к концу лета 2026 года не достигнут ни одного из целевых показателей гендерного баланса, должны предоставить Банку Латвии необходимую информацию, чтобы продемонстрировать, что процесс отбора был открытым и соответствует требованиям, установленным законопроектом.

Параллельно Банк Латвии будет публиковать на своем сайте информацию о нарушениях со стороны акционерных компаний, при необходимости применяя принудительные меры принуждения к пропорциональному гендерному представительству в советах директоров и наблюдательных советах, в том числе применяя принудительные меры принуждения, предусмотренные Законом об административном судопроизводстве.

В аннотации говорится, что при выборе между кандидатами с эквивалентной квалификацией, компетентностью и результатами работы работодатель должен отдать предпочтение кандидату недопредставленного пола, то есть если в руководстве компании больше мужчин, предпочтение должно быть отдано женщине, и наоборот.

Однако компании также могут выбрать кандидата более представленного пола, если в случае равной квалификации «особое положение» кандидата представленного пола по обоснованным причинам будет способствовать достижению целей содействия кадровому разнообразию путем включения в состав руководства или наблюдательного совета кандидата из группы лиц, подверженных риску неравного обращения на основе недискриминационных критериев, поясняет LM.

Однако если в случае спора кандидат заявляет об обстоятельствах, которые могут привести к прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, компания должна доказать, что разница в отношении была основана на объективных обстоятельствах, не связанных с полом кандидата. Если кандидат не считает указанные причины объективными, он может обратиться в суд в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским процессуальным законом.

Для целей настоящего Закона преследование какого-либо лица и указание на дискриминацию в отношении него или нее также являются дискриминацией. Притеснение человека по смыслу настоящего закона означает подвергание человека нежелательному поведению, связанному с его принадлежностью к определенному полу, включая поведение сексуального характера, если такое поведение имеет целью или следствием оскорбление достоинства человека и создание запугивающей, враждебной, унижающей, оскорбительной или оскорбительной обстановки.

В своем описании закона LM ссылается на статистику Европейского института гендерного равенства, согласно которой в прошлом году женщины составляли лишь 23,9% членов советов директоров и наблюдательных советов крупных латвийских компаний, зарегистрированных на бирже. Средний показатель по ЕС в этой области выше - 35,1 %.

В настоящее время 72 % должностей в советах директоров латвийских компаний, котирующихся на бирже, занимают мужчины, а 28 % - женщины. В советах директоров соотношение остается таким же: 74 % мужчин и 26 % женщин. Латвия - единственная страна в ЕС, где доля женщин в советах директоров крупных зарегистрированных на бирже компаний сократилась на 4,7 % с 2013 года.

Данные латвийского рейтинга «101 самая ценная компания» также показывают, что только 22 % должностей в советах директоров занимают женщины, в то время как этот показатель еще ниже - 19 % должностей в советах директоров занимают женщины.

В руководстве государственных предприятий гендерное представительство также не лучше, чем в других латвийских компаниях - 28 % руководящих должностей занимают женщины, в то время как большинство, или 72 %, занимают мужчины.