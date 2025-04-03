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Рижанку обязали платить налог за квартиру в Огрском крае, которая ей не принадлежит 1 3092

Наша Латвия
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Рижанку обязали платить налог за квартиру в Огрском крае, которая ей не принадлежит
ФОТО: NASA

Передача Bez Tabu (ТВ3) рассказывает о Виктории, которая в марте получила по электронной почте уведомление от Государственного бюро строительного контроля об изменениях, касающихся некой недвижимости.

Женщина немедленно сообщила отправителю, что не имеет отношения к указанному имуществу. Однако это не помогло. Через пару недель в её почтовом ящике оказалось письмо от Огрской краевой думы с требованием оплатить налог на недвижимость за квартиру и землю в населённом пункте Кейпене Огрского края.

Виктория нашла эту многоквартирную домовую собственность в интернете. Как выяснилось, без её ведома она стала юридическим владельцем одной из квартир.

"Мне нужно платить налог за чужую собственность. Я не получала никакого наследства, не покупала эту квартиру. Я даже не знала о таком населённом пункте. Это ошибка. А теперь я должна звонить, писать в учреждения. Как такое возможно, если я не виновата? Чиновники делают ошибку, а исправлять её должна я", - указала Виктория.

Она отправила письма в Огрскую думу, Государственную земельную службу и Бюро строительного контроля, однако ни одно из учреждений не смогло подтвердить, что информация исправлена и налог платить не нужно.

В Огрской думе пояснили, что в конце февраля в Государственную земельную службу были поданы обновлённые данные по дому, среди которых не было упоминания о Виктории. Управляющий дома примерно через неделю заметил ошибку в данных и связался с самоуправлением, чтобы оно повторно направило информацию в кадастр.

"18 февраля самоуправление направило в Государственную земельную службу данные с просьбой скорректировать информацию по указанной недвижимости, но в отношении другого человека. Недвижимость та же, о которой идёт речь, но речь шла о другой персоне. После этого в земельной службе информация появилась уже на имя Виктории. Можно предположить, что именно на этом этапе и произошла путаница, иначе трудно объяснить случившееся", - указал представитель Огрской краевой думы Патрик Грива.

Пока ошибочные данные отображались в кадастре, Огрская дума успела подготовить и отправить Виктории уведомление об уплате налога на недвижимость. Сейчас, по словам Гривы, Виктории платить налог не нужно, а данные в кадастре уже исправлены.

В Государственной земельной службе ошибку объясняют невнимательностью сотрудника.

"Сотрудники обрабатывают множество заявок в день. Виктория была одной из заявителей. Сотрудница, выполняя следующую заявку, по ошибке перенесла данные Виктории из предыдущего документа в новую запись о квартире, тем самым сделав её юридическим владельцем", - уточнила руководитель Земгальского регионального отделения Государственной земельной службы Лига Малацанова.

По словам руководительницы, за более чем 24 года работы в системе она не припомнит аналогичного случая.

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#недвижимость
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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    3-го апреля

    Надо было продать случайную квартиру - может быть даже после уплаты всех пошлин и налогов рижанке еще и прибыль осталась.

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