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И гражданам, и негражданам: государство обещает бесплатную юридическую помощь 3 4248

Наша Латвия
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
И гражданам, и негражданам: государство обещает бесплатную юридическую помощь
ФОТО: dreamstime

Министерство юстиции и Судебная администрация выступили с разъяснением: помощь юриста, оплаченную государством, можно получить в ряде сложных житейских ситуаций.

К примеру, когда возникает спор о разделе совместного имущества или взыскании ущерба при затоплении квартиры.

Кто может получить такую помощь

  • люди со статусом малообеспеченного или нуждающегося лица (предоставляет социальная служба самоуправления);

  • люди на полном государственном обеспечении или на иждивении самоуправления (в центре постоянного пребывания, пребывание в учреждении лишения свободы);

  • внезапно оказавшиеся в такой ситуации и материальном положении, которое не позволяет обеспечить защиту прав (внезапные чрезвычайные обстоятельства, которые не зависят от человека, например, стихийное бедствие, насилие, от которого необходима временная защита, и др.);

  • когда лицо, запрашивающее юридическую помощь, постоянно проживает в какой-либо стране-участнице Европейского союза, а место проведения спора и судебного заседания находится в другой стране-участнице Европейского союза.

ЧАСТИЧНУЮ правовую помощь

по отдельным видам адвокатских гражданских процессуальных дел (которые, в частности, относятся к юрисдикции Хозяйственного суда) помощь могут получить те люди, уровень дохода которых не превышает минимальную месячную заработную плату.

Предоставленную государством правовую помощь могут получить:

  • граждане Латвии,

  • неграждане Латвии,

  • лица без гражданства,

  • граждане ЕС, которые не являются гражданами Латвии, но законно проживают в ЛР,

  • иностранцы, в том числе беженцы,

  • лица, которым предоставлен альтернативный статус в ЛР, которые не являются гражданами государства-члена ЕС, если они законно проживают в ЛР и имеют ПВЖ.

По данным Судебной администрации, в 2024 году поступило 1180 заявлений и было принято 920 решений о предоставлении такой помощи.

По каким проблемам могут оплатить юриста

  • по вопросам семейного права: расторжение брака, определение или оспаривание отцовства, взыскание средств на содержание, определение порядка реализации права на общение и др.;

  • по вопросам взыскания долга;

  • по вопросам жилищного права: в связи с выселением, неоказанием услуг по хозяйственному использованию и др.;

  • по обжалованию решения Сиротского суда в связи с защитой прав и правовых интересов ребенка;

  • в процессе Конституционного суда, если лицо подало иск в Конституционный суд и тот принял решение об отказе в возбуждении дела, в качестве единственного основания этого решения указав отсутствие юридического обоснования или его очевидной недостаточности для удовлетворения требования;

  • в уголовных процессах при обращении к лицу (следователю, прокурору, судье) для представительства и юридической помощи пострадавшему;

  • для защиты подозреваемого и обвиняемого.

Куда обращаться

С описанием конкретной помощи, образцами бланков, информационными материалами и наиболее часто задаваемыми вопросами можно ознакомиться на сайте Судебной администрации ta.gov.lv.

Информация по бесплатному информационному телефону 80001801 или лично по адресу: Рига, бульвар Райня, 15.

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#юридическая консультация
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Антон Городницкий
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го апреля

    Какие выборы для негров Латвии, где, когда и кого? Может быть неграм Латвии избирательные права вернуть в полном объёме, чтобы при необходимости они их осуществлять, а также публично извинится за унижения и оскорбления целого народа, за то, что русскими свиньями обзывали, вшами и ватниками?

    45
    5
  • З
    Злой
    12-го апреля

    Главное чтобы русский избиратель 7 июня не отправился на дачу с друзьями шашлык есть да водку жрать, а пришёл на выборы!

    25
    18
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Злой
    13-го апреля

    Вы верите в "выборы" ? Здесь ? Чё, серьёзно ?

    53
    8
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