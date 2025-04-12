И гражданам, и негражданам: государство обещает бесплатную юридическую помощь

Министерство юстиции и Судебная администрация выступили с разъяснением: помощь юриста, оплаченную государством, можно получить в ряде сложных житейских ситуаций.

К примеру, когда возникает спор о разделе совместного имущества или взыскании ущерба при затоплении квартиры.

Кто может получить такую помощь

люди со статусом малообеспеченного или нуждающегося лица (предоставляет социальная служба самоуправления);

люди на полном государственном обеспечении или на иждивении самоуправления (в центре постоянного пребывания, пребывание в учреждении лишения свободы);

внезапно оказавшиеся в такой ситуации и материальном положении, которое не позволяет обеспечить защиту прав (внезапные чрезвычайные обстоятельства, которые не зависят от человека, например, стихийное бедствие, насилие, от которого необходима временная защита, и др.);

когда лицо, запрашивающее юридическую помощь, постоянно проживает в какой-либо стране-участнице Европейского союза, а место проведения спора и судебного заседания находится в другой стране-участнице Европейского союза.

ЧАСТИЧНУЮ правовую помощь

по отдельным видам адвокатских гражданских процессуальных дел (которые, в частности, относятся к юрисдикции Хозяйственного суда) помощь могут получить те люди, уровень дохода которых не превышает минимальную месячную заработную плату.

Предоставленную государством правовую помощь могут получить:

граждане Латвии,

неграждане Латвии,

лица без гражданства,

граждане ЕС, которые не являются гражданами Латвии, но законно проживают в ЛР,

иностранцы, в том числе беженцы,

лица, которым предоставлен альтернативный статус в ЛР, которые не являются гражданами государства-члена ЕС, если они законно проживают в ЛР и имеют ПВЖ.

По данным Судебной администрации, в 2024 году поступило 1180 заявлений и было принято 920 решений о предоставлении такой помощи.

По каким проблемам могут оплатить юриста

по вопросам семейного права: расторжение брака, определение или оспаривание отцовства, взыскание средств на содержание, определение порядка реализации права на общение и др.;

по вопросам взыскания долга;

по вопросам жилищного права: в связи с выселением, неоказанием услуг по хозяйственному использованию и др.;

по обжалованию решения Сиротского суда в связи с защитой прав и правовых интересов ребенка;

в процессе Конституционного суда, если лицо подало иск в Конституционный суд и тот принял решение об отказе в возбуждении дела, в качестве единственного основания этого решения указав отсутствие юридического обоснования или его очевидной недостаточности для удовлетворения требования;

в уголовных процессах при обращении к лицу (следователю, прокурору, судье) для представительства и юридической помощи пострадавшему;

для защиты подозреваемого и обвиняемого.

Куда обращаться

С описанием конкретной помощи, образцами бланков, информационными материалами и наиболее часто задаваемыми вопросами можно ознакомиться на сайте Судебной администрации ta.gov.lv.

Информация по бесплатному информационному телефону 80001801 или лично по адресу: Рига, бульвар Райня, 15.