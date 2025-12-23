Рождество на большей части страны будет с морозной, но бесснежной погодой, однако в праздничные дни воздух станет теплее — во Второй день Рождества температура воздуха поднимется до +2..+7 градусов. Несколько усилится западный ветер, который сменится северным, осадков будет мало, небо в основном будет покрыто облаками.

Согласно последним прогнозам, в последние два дня года в Латвию начнёт поступать более холодный воздух с севера. В новогоднюю ночь по всей стране ожидается мороз, а во многих местах землю покроет снежный покров.

В начале января возможны морозы ниже десяти градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в январе 2026 года может составить -5 градусов, что на два градуса ниже нормы. В случае подтверждения прогноза это будет самый холодный месяц с января 2024 года, когда средняя температура по стране составила -5,2 градуса.