В Латвию идет затяжное похолодание. По свежим прогнозам синоптиков, температурный режим в ближайшие недели будет крайне нестабильным: от аномальных оттепелей до крепких январских морозов.

Рождество страна встретит при небольшом минусе, однако сразу после праздника погода совершит резкий разворот. В Латвию вернется тепло - столбики термометров поднимутся до +2…+7 градусов. Западный ветер сменится северным и немного усилится, при этом существенных осадков не ожидается, а небо останется преимущественно пасмурным.

Переломный момент наступит в последние два дня уходящего года, когда с севера начнут прорываться арктические воздушные массы. В новогоднюю ночь заморозки охватят всю территорию страны, а праздничные пейзажи во многих регионах дополнит снежный покров.

Настоящие холода ударят в начале января: температура может опуститься ниже -10 градусов. Согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя температура первого месяца 2026 года составит около -5 градусов, что на два градуса ниже климатической нормы. Если расчеты метеорологов оправдаются, грядущий январь станет самым холодным с 2024 года, когда средний показатель по стране составил -5,2 градуса.