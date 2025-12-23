В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия после публикации пользовательницы под ником peetersonek. Девушка, постоянно проживающая в Великобритании и посещающая Латвию лишь наездами, сравнила две страны - и её выводы удивили многих латвийцев.
«Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке», - пишет автор.
По мнению блогера, Латвия выигрывает за счет чистоты, отсутствия суеты и близости к «настоящей» природе, до которой из Риги можно добраться за полчаса. Но главный триггер для комментаторов скрывался в финансовой части поста. Девушка заявила, что цены в латвийских магазинах сопоставимы с британскими, аренда жилья и счета - значительно ниже, а зарплаты офисных сотрудников с образованием находятся «почти на том же уровне».
Местные жители, прочитав о «латвийском рае», отреагировали мгновенно и преимущественно скептически:
"Девушка, если тут Рай, почему вы до сих пор в Великобритании? Переезжайте к нам! А если серьезно, то как же надоели эти вечные воздыхатели, думающие, что где-то живут райские птицы. Кто-то хвалит Россию, что там рай, но туда почему-то не едет, а кто-то предпочитает жить в развитых странах Европы, называя раем Латвию. Если где-то рай, чего вы боитесь? Не хотите жить вместе с ангелами, в душе много страхов и бесов?"
"Я живу в Шотландии, и у меня тут рай 😂😂😂 свой дом, свой сад, лес в 10 минутах езды, море в 30 минутах, океан чуть дальше. Водопады, горы и т.д. Здесь я хорошо зарабатываю и работаю всего около 40 часов в неделю. В Латвии мне точно пришлось бы пахать 50+ часов. Мне Латвия нравится только потому, что все говорят по-латышски, хотя, живя со шотландцем, я уже в основном думаю по-английски. Моя мама там, в этом райском месте, и если бы не она, я бы вообще предпочла ездить отдыхать в другие страны."
"Нет, это же какие розовые пони в голове у девушки, да? Пишет, что зарплаты у нас в Латвии почти на том же уровне, что в Великобритании??? Серьезно??? Где? Я хочу зарплату на том же уровне! И почему ты не едешь сюда, в рай? Зачем тогда жить в этой ужасной, скверной британской бочке, бывая в Латвии только как редкий турист?"
"Зарплаты на том же уровне? Я живу на Северо-Западе (Британии), здесь так много работы, что я могу уйти со своей работы и завтра утром пойти работать в другое место. Женщины зарабатывают НАМНОГО лучше в Великобритании, чем в Латвии. В Латвии, за пределами Риги, у женщин не так много вариантов работы. Какая-то социальная работа или продавец. Возможности и гарантии, что не придется считать каждую копейку, в Великобритании выше."
"Есть популярный русский анекдот про Рай и Ад. Заканчивается он словами: "одно дело туризм, другое - эмиграция". Это актуально и здесь. Ведь человек куда бы не приехал, везде привозит себя со своими тараканами и проблемами. А многие люди, живущие в виртуальной реальности и пасущие в голове сказочных единорогов, после пишут такие же тексты - но с критикой мест, куда они переехали, но ожидали увидеть там сказку, а не ту реальность, с которой столкнулись в результате. Смешно. Девушка, выздоравливайте или скорее переезжайте в Латвию из своей тесной английской бочки!"
