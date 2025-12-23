«Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке», - пишет автор.

По мнению блогера, Латвия выигрывает за счет чистоты, отсутствия суеты и близости к «настоящей» природе, до которой из Риги можно добраться за полчаса. Но главный триггер для комментаторов скрывался в финансовой части поста. Девушка заявила, что цены в латвийских магазинах сопоставимы с британскими, аренда жилья и счета - значительно ниже, а зарплаты офисных сотрудников с образованием находятся «почти на том же уровне».

Местные жители, прочитав о «латвийском рае», отреагировали мгновенно и преимущественно скептически: