Основные ошибки при хранении салатов, способные испортить праздничное настроение 2 228

Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Врач-эпидемиолог Надежда Раева предостерегает: не стоит готовить блюда в больших количествах, если семья и гости не собираются их съесть в ближайшие несколько часов.

 

«Салаты относятся к одной из самых рискованных с точки зрения эпидемиологии групп блюд. Они состоят из множества компонентов, каждый из которых имеет свои микробиологические характеристики. Кроме того, в процессе нарезки некоторые ингредиенты могут быть загрязнены. Мы все знаем, что хозяйки часто готовят много, и некоторые из них не только сразу смешивают все ингредиенты, но и заправляют их майонезом или другими соусами. Срок хранения таких блюд довольно ограничен», — поясняет Надежда Раева.

Она добавляет, что если в салат добавлены все ингредиенты, кроме соуса, его можно хранить в холодильнике не более 12 часов. Если же блюдо уже заправлено майонезом, его следует употребить в течение 6 часов.

«Если заправить салат майонезом 31 декабря, то утром 1 января он будет плавать в жидкости, так как маринованные и соленые компоненты вызовут выделение влаги. В салате начнутся процессы микробиологической порчи, и его употребление станет небезопасным для здоровья», — предупреждает эксперт.

Чтобы приготовить салат заранее, специалист рекомендует нарезать все ингредиенты и разложить их по контейнерам. Таким образом, по мере необходимости можно быстро собрать нужную порцию и заправить ее соусом непосредственно перед подачей.

