В Старой Риге есть места, куда камера возвращается снова и снова. Особенно в рождественский период, когда огни, декорации и исторические фасады становятся частью праздничной истории. В последние недели в центре внимания оказалось одно здание, ставшее фоном для рождественской атмосферы не только в Латвии, но и за её пределами – в то время как журнал Forbes признал Старую Ригу одним из самых привлекательных рождественских туристических направлений этого сезона, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

От сцен из латвийской зимней кинематографической классики «Рождественский переполох» (Ziemassvētku jampadracis) до клипа на новую рождественскую песню мировой поп-звезды Кайли Миноуг, который уже посмотрели миллионы зрителей.

Свет камер и прожекторов, похоже, давно стал привычным для этого здания и его фасада. Однако его настоящую историю и наследие знают лишь немногие.

Здание на улице Маза Пилс начало свою историю в XIX веке. Во времена царской России оно служило резиденцией и центром православного епископа – в то время, когда находящаяся рядом церковь Святой Марии Магдалины была православным храмом. После Первой мировой войны здание вновь перешло в ведение католической церкви, и в период независимой Латвии здесь находилась резиденция и курия архиепископа-метрополита Рижской католической архиепархии.

«Конечно, в советское время произошла национализация, и большая часть этого здания перешла в ведение государства, в собственность советской власти. На первом этаже оставили лишь две квартиры, где жили настоятель прихода Марии Магдалины и настоятель кафедрального собора Святого Иакова в Риге. Всё остальное здесь занимали разные учреждения советской власти. А уже в 90-х годах, после восстановления независимости Латвии, это здание вновь перешло католической церкви», - рассказал администратор католического прихода Святого Иакова в Риге Ренар Бирков.

Архитектура здания сдержанная, но внушительная – пример неоклассицизма, возведённый и перестроенный в начале прошлого века.

«В начале прошлого века здание построил немецкий архитектор – тогда в Риге были и немецкие, и латышские архитекторы. Католики заказали проект у немецких архитекторов. Сегодня здесь воскресная школа, то есть корректные, официальные, торжественные помещения. А фасад здания настолько основательный, что напоминает нечто очень серьёзное», - уточнил главный редактор журнала Latvijas Arhitektūra Янис Лейниекс.

Как и сама Старая Рига, это здание живёт. Внутренние помещения постепенно восстанавливаются, местами обнажая исторические культурные слои. В будни здесь занимаются дети и взрослые, проходят репетиции вокального ансамбля «Дзегузите», встречи и мероприятия.

«Находиться именно в таком месте, где рядом и президентский дворец, и Сейм, и самое сердце Старой Риги, конечно, – это большая радость, что мы можем быть здесь», - отметил Бирков.

Если идти от площади у Президентского дворца к улице Маза Пилс, открывается небольшая безымянная площадь – осознанное расширение городского пространства, которое в последнее время обрело новую узнаваемость.

«Улица Маза Пилс – это такое расширение, очень элегантная композиция в Старой Риге, когда узкое становится шире, а широкое – уже. Эта разница между большими и маленькими улицами и площадями – одна из особенностей Старой Риги», - добавил Лейниекс.

Сама улица Маза Пилс тоже имеет свою историю. Она возникла уже в XIII веке как путь от города к монастырю Святого Духа. На своих 190 метрах эта улица вобрала в себя целые пласты эпох – среди древних стен соседствуют католическая церковь Святой Марии Магдалины и собор Святого Иакова. Место, где повседневность, история и кино сходятся в одном кадре.

ТВ3