Швейцария запретила пролет американских самолетов, летящих бомбить Иран

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет-заправщик американских ВВС.

Швейцария закрыла свое воздушное пространство для военных полетов США, непосредственно связанных с войной в Иране, сославшись на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

Как отметили в правительстве, два запроса на пролет американских самолетов над Швейцарией в воскресенье были отклонены.

Три других полета, включая два транспортных самолета, были одобрены.

В сообщении отмечается, что дальнейшие пролеты над территорией США, количество которых превысит обычные показатели, будут запрещены, если их цель не будет четко определена и не связана с войной.

"Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией страны сторонами конфликта, имеющими военную цель", – говорится в заявлении.

Сообщалось также, что Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану. Из-за этого американский президент пригрозил полностью прекратить торговлю с европейской страной.

#Иран #США #дипломатия #Швейцария #политика
